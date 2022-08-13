II. Abdülhamid’in denizlerdeki kolu: Hasan Hüsnü Paşa

⚓ Avrupa'da inşa edilen harp gemilerinin teslim alınması için 1868 yılında Fransa ve İngiltere'ye gönderilir. 1874 yılına gelindiğinde Paşa'nın tuğamiralliğe kadar yükseldiği görülür.

🛳 1877-1878 yılında gerçekleşen, Osmanlı tarihinin gördüğü en zor savaşlarından birisi olan 93 Harbi'nde Karadeniz Umum Filo Kumandanı olarak görev alır. Savaşta deniz cephesinde sorumlu kişi olur.

🔻 93 Harbi

1877-1878 yıllarında gerçekleşen Osmanlı-Rus Harbi, Türk tarihinin en acı savaşlarından biri olmuştur. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir. Rusya'nın genişleme siyaseti ve Osmanlı'daki azınlık isyanları gibi nedenlerden dolayı çıkan savaşa, Osmanlı hazırlıksız yakalanmıştır. Hem Balkanlar'dan hem de Kafkaslardan saldırıya uğrayan Osmanlı, ağır bir yenilgi almıştır. Savaş sonrası imzalanan Ayastefanos Antlaşması ile Rusya'ya Batum, Artvin, Kars, Ardahan, Eleşkirt ve Doğubeyazıt verilmiştir. Aynı zamanda Bulgaristan Prensliği'nin kurulmuş, Romanya, Sırbistan ve Karadağ'a tam bağımsızlık verilmiştir.