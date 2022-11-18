Haçlıları durduran Sultan: I. Kılıç Arslan

Büyük liderin oğlu

🔷 Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğlu olan I. Kılıç Arslan 1079 yılında doğdu. Bizans kaynaklarında Klitziasthlas olarak geçerken Latin kronikleri babasından dolayı "Soliman" olarak adlandırır.

🔷 Antakya seferinde Tutuş ile yapılan savaşta vefat eden Süleyman Şah'ın ardından orduda bulunan kumandanlar kendilerine verilen şehirlerde bağımsız bir şekilde hareket etmeye başlar. Bu durum devletin birliğinin bozulması demektir.

🔹 Süleyman Şah kimdir?

Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Melikşah tarafından Büyük Selçuk Sultanlığı'na bağımlı Sultan-ı Rum (Rum Sultanı) olarak tayin edilmiştir. 1075'te Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'da bulunan önemli şehirlerinden İznik ile İzmit'i eline geçirmiştir. 1077'de özerkliğini ilan edip İznik merkezli bağımsız bir devlet olarak Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmuştur.