Fatih Camii haziresinde medfun olan önemli isimler

1481 yılında vefat eden Fatih Sultan Mehmet, Ebu'l- Vefa'nın kıldırdığı cenaze namazı ile Fatih Camii'nin kıble duvarı önünde uzanan hazîre alanındaki türbeye gömüldü.

Türbenin kim tarafından ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Fatih Camii Külliyesi içerisinde yer alan türbenin Fatih'in kendisi için yaptırıp yaptırmadığına dair bir bilgi de kaynaklarda geçmemektedir.

📌 FATİH KÜLLİYESİ'NDE BULUNAN YAPILAR

Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un özenle seçilmiş tepelerinden birine inşa ettirilen Fatih Camii, Osmanlı "külliye" kültürünün önemli bir sembolüdür.

Osmanlılar, bu tür büyük camileri yalnız ibadethane olarak değil; sosyal yaşam içinde yer alan dönemin okulları medreseler, fakirler için yemek dağıtılan imarethaneler, kütüphaneler ve hamamlarla birlikte inşa etmişlerdir.

🔶🔸 Fatih Sultan Mehmet'in türbesindeki sırlar