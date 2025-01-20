Azerbaycan’ın dinmeyen sızısı: Kara Yanvar

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◾ Olayların asıl sebebi Karabağ sorunudur. Ermeniler, 1980'lerin sonunda Karabağ'ın Azerbaycan'dan koparılması için faaliyetlerini artırmış ve Aralık 1989'da Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti Yüksek Konseyi, Karabağ'ın Ermenistan ile birleştirilmesi yönünde radikal bir karar almıştır.

◾ Tahmin edileceği üzere Azerbaycan halkı bu kararı büyük bir tepki ile karşılar ve Bakü'de yüz binlerce kişinin katıldığı mitingler düzenlenir. En büyükleri ise Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek adına Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda toplanmalarıdır.