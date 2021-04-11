Ansiklopedik risaleleriyle tanınan felsefe topluluğu: İhvan-ı Safa
İhvân-ı Safâ, 10. yüzyılda Abbasi Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkmış, dini, felsefi ve siyasi çekişmelerin yaşandığı bir devirde çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürmüştü. Buna karşın görüşleri ve kaleme aldıkları risaleler, daha o yüzyılda geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Kendilerini dini ve ahlaki kaygılarla ortaya çıkan bir topluluk olarak tanımlayan İhvân-ı Safâ topluluğu, bağnazlık, fikir ve mezhep çekişmelerini gidermeyi hedeflemişti.
Giriş Tarihi: 11.04.2021
17:57
Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
19:02
İhvân-ı Safâ, 10. yüzyılda Irak'ın Basra şehrinde ortaya çıkan ve ortaya koydukları ansiklopedik risaleleriyle tanınan bir felsefe topluluğudur.
🔸 İhvân-ı Safâ topluluğu,
dini, felsefi ve siyasi çekişmelerin yaşandığı bir devirde çalışmalarını sürdürmüştü. Abbasi Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkmış,
🔸 Dini, ilmî, felsefi ve siyasi amaçlar güden bu topluluk,
yürütmüştü. faaliyetlerini gizli olarak
🔸 İslam toplumunu fikri bakımdan yeniden derleyip toplama hedefi taşıyan
öne çıkarmıştı. İhvân-ı Safâ, birlik beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmayı
🔸 Kısaca İhvân-ı Safâ olarak anılan bu topluluğun bizzat kendilerince verilen tam adı ise
'dır. İhvânü's-Safâ ve Hullânü'l-Vefâ ve Ehlü'l-Adl ve Ebnâü'l-Hamd
İHVÂN-I SAFÂ NASIL KURULDU?
İhvân-ı Safâ'nın kim tarafından, hangi dönemde, nasıl ve nerede ortaya çıktıkları, faaliyetlerinin ne zamana kadar sürdüğü tam olarak bilinmemektedir.
🔸 Bu topluluğun, o dönemdeki
yüzyıllar boyunca sürmüştür. İslam toplumunun hangi kesiminden olduğuna ilişkin tartışmalar
🔸
uzun süre bu konuyla meşgul olmuşlar ancak bu konuya ilişkin hususlar netleştirilememiştir. Doğulu ve Batılı araştırmacılar
🔸 İhvân-ı Safâ topluluğu
çalışmalarında gizliliği ilke edinmişlerdir. kendi yazdıkları risalelerde dahi topluluk mensuplarının isimlerini zikretmemiş,
🔸 Bilimsel problemleri tartışmak amacıyla
kendilerinden olmayanların bu toplantılara katılmalarına izin vermemiştir. belli zamanlarda toplantılar düzenleyen topluluk,
🔸 Dolayısıyla gizli bir oluşum olduğu izlenimi oluşmakta; onların kimliklerine ve kaleme aldıkları
yazarları hakkındaki bilgilere ulaşılamamaktadır. ansiklopedik risale Resâʾilü İhvâni's-Safâ'nın
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ANSİKLOPEDİK RİSALE: RESÂʾİLÜ İHVÂNİ’S-SAFÂ
Klasik kaynaklarda İhvân-ı Safâ'nın kurucularına ve Resâʾilü İhvâni's-Safâ' nın yazarlarına dair beş kişinin isimleri zikredilir.
🔸
Zeyd bin Rifâa, Ebû Süleyman Muhammed bin Ma'şer el-Büstî el-Makdisî (el-Mukaddesî), Ebü'l-Hasan Ali bin Hârûn ez-Zencânî, Ebû Ahmed el-Mihricânî ve Avfî'dir. Bu kişiler,
🔸 Zikredilen bu kişilerin
zira risalelerin farklı alanlara dair uzmanlıkla kaleme alınmış oluşu da bunun kanıtı niteliğindedir. geniş kültürlü âlimler olduğu ifade edilir;
🔸
Resâʾilü İhvâni's-Safâ adlı risalelerde gibi pek çok konu yer almış ve ansiklopedik bir mahiyette yazılmıştır. din, kozmoloji, metafizik, psikoloji, astronomi ve matematik
🔸 Risaleleri konunun uzmanları kaleme almış; ancak bu
vermiştir. Nitekim metinlerdeki üslup bütünlüğü de bunun göstergesidir. içeriklere son şeklini el Makdisî
İhvân-ı Safâ topluluğu, Basra şehrinde faaliyetlerine başlamış ve uzun bir süre de İslam dünyasının önemli bir kültür merkezi olan bu şehirde faaliyetlerini sürdürmüştür.
🔸 Öte yandan
belirtmiştir. bazı kaynaklar İhvân-ı Safâ'nın Bağdat'ta da bir şubesi olduğunu
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FAALİYETLERİNİ GİZLİ SÜRDÜRDÜLER
Topluluğun farklı şubeler oluşturup kurumlaşmaya çalıştığı kesin olmasa da ülkenin her yanında üyelerinin bulduğu bilinir.
🔸 İhvân-ı Safâ,
ve takip edilebilecekleri endişesiyle çalışmalarını gizlilik içinde sürdürmüştür. dönemin yönetiminde hoşnutsuzluğun doğabileceği
🔸 Risalelerinde
kendi gruplarına dair "şîa, ehlü şîatinâ" gibi ifadeler kullanmaları, onların Şiî olduklarına dair kanaatleri destekler nitelikte görülmüştür. Ehl-i Beyt'in üstünlüğüne yaptıkları vurgu,
🔸 Öte yandan
ve Şiîlerden bir kısım insanın bunun ne anlama geldiğini bilmeden mensup olduğu belirtilmiştir. risalelerde Şiîlik zaman zaman eleştirilmiş
🔸 Bu minvalde Şiîliği bir geçim aracı olarak kullandıklarına,
kabir ziyaretine gereğinden fazla önem verdiklerine dikkat çekilmiştir. ilim ve Kur'an öğrenmeyi terk ettilklerine,
🔸 Bu sebeple İhvân-ı Safâ'nın koyu bir Şiî grup olmalarını söylemek mümkün görülmediği gibi
değildir. Şiîlikten etkilenmediklerini söylemek de imkân dâhilinde
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İSLAM FELSEFESİNİN İLK ANSİKLOPEDİSİ
Düşünce, din ve felsefe alanında fikirlerini kaleme alan İhvân-ı Safâ, geride Resâʾilü İhvâni's-Safâ adlı 52 risaleden oluşan bir eser bırakmıştır.
🔸 Bu risaleler,
bakımından asırlar boyu büyük önem görmüştür. İslam düşün dünyasının 10. yüzyıldaki ahvalini yansıtması
🔸 İlmî ve felsefi düzeyi ansiklopedik bir yaklaşımla kaleme alındığı için
olarak anılmışlardır. İhvân-ı Safâ topluluğu modern araştırmacılar tarafından "İslam ansiklopedistleri"
🔸 Topluluk, bu risalelerdeki düşüncelerini müstakil bir eserde özetlemiş;
kaleme alma ihtiyacı duymuştur. er-Risâletü'l-câmiʿa adlı bir risale daha
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