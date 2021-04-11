Ansiklopedik risaleleriyle tanınan felsefe topluluğu: İhvan-ı Safa

İhvân-ı Safâ'nın kim tarafından, hangi dönemde, nasıl ve nerede ortaya çıktıkları, faaliyetlerinin ne zamana kadar sürdüğü tam olarak bilinmemektedir.

🔸 Bu topluluğun, o dönemdeki İslam toplumunun hangi kesiminden olduğuna ilişkin tartışmalar yüzyıllar boyunca sürmüştür.

🔸 Doğulu ve Batılı araştırmacılar uzun süre bu konuyla meşgul olmuşlar ancak bu konuya ilişkin hususlar netleştirilememiştir.

🔸 İhvân-ı Safâ topluluğu kendi yazdıkları risalelerde dahi topluluk mensuplarının isimlerini zikretmemiş, çalışmalarında gizliliği ilke edinmişlerdir.

🔸 Bilimsel problemleri tartışmak amacıyla belli zamanlarda toplantılar düzenleyen topluluk, kendilerinden olmayanların bu toplantılara katılmalarına izin vermemiştir.

🔸 Dolayısıyla gizli bir oluşum olduğu izlenimi oluşmakta; onların kimliklerine ve kaleme aldıkları ansiklopedik risale Resâʾilü İhvâni's-Safâ'nın yazarları hakkındaki bilgilere ulaşılamamaktadır.

🔍 İslam felsefesi üzerine okuma listesi...