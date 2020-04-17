Ahlat Selçuklu Mezarlığı hakkında 10 tarihi bilgi
Koronavirüs salgını nedeniyle boş kalan tarihi yerlerden biri de Ahlat… Bitlis'e bağlı olan Ahlat, Türklerin Anadolu'ya gelişi ve yurt edinişine şahitlik etmiş bir kent. İlçede yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı da
bünyesinde barındırdığı tarihi eserlerle, açık hava müzesini andırıyor. Peki, 210 dekar alanda 8 bin 203 mezarın yer aldığı "Anadolu'nun Orhun Abideleri" de denilen Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı 10 bilgide keşfetmeye ne dersiniz?
Giriş Tarihi: 17.04.2020
13:48
Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
09:19
Ahlat Selçuklu Mezarlığı hakkında 10 tarihi bilgi
Ahlat Doğu Anadolu Bölgesinin, Yukarı Murat –Van Bölümü'nde, Süphan ve Nemrut dağları arasında bulunan plato üzerinde kurulmuş, Bitlis iline bağlı, 34 bin nüfuslu bir ilçe merkezidir. Dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığı olarak bilinen Selçuklu meydan mezarlığı ve tarihi eserleriyle ön plana çıkan Bitlis'in Ahlat ilçesi ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa çıkarıyor.
"Kubbet-ül islam" olarak adlandırılan Ahlat'ta, 210 dekarlık alana sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 8 bin mezar taşı, üzerilerindeki işlemelerle ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
Günümüzde Ahlat daha çok
Selçuklu Mezarlığı'ndaki devasa şahideli ve sandukalı anıt mezarlarıyla karşımıza çıkar. Bunun dışında Ahlat'ta 5 tarihi mezar daha bulunmaktadır ama Ahlat'ın asıl ünü Selçuklu Mezarlığı'na bağlıdır.
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı,
dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığıdır. "Anadolu'nun Orhun Abideleri" de denilen Selçuklu Meydan Mezarlığı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alır.
Günümüze ulaşan mezarların
tamamı bir tepe üzerinde bulunur. Selçuklu dönemine ait eski mezarlar tepe ortasında, yeni sayılanlar ise tepenin güney ve doğu kısımlarında olan 14. ile 15 yüzyıl Karakoyunlu devrine ait mezarlardır.
Selçuklu döneminin önemli 3 edebi şahsiyeti
Urartulardan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşır
Urartulardan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan, bölgenin önemli turizm destinasyonlarından
Ahlat, bünyesinde barındırdığı tarihi eserlerle açık hava müzesini andırıyor.
Ahlat'ta,
Urartular ve Urartulardan önceki dönem ile ilgili ciddi bir araştırma yapılmamıştır. Urartular Tuşba (Van) şehrini kendilerine başkent yapmışlardır. Ancak; Anadolu'da Urartuların hakimiyeti Asurlulardan aldıklarını biliyoruz. Bu nedenle Ahlat'ta, Urartu öncesi Asur egemenliğinin bulunması gerekir.Urartu Devleti Anadolu'daki hakimiyet mücadelesinde zayıf düşünce hakimiyeti altındaki yerlerin bir bölümü M.Ö. 6.yüzyıldan itibaren Medler'in eline geçer Ahlat'ta M.Ö. 6.yüz yıldan itibaren önce Med, sonra da Persler'in hakimiyeti altına geçer.
İki Kubbe, Ağrı Bitlis Yolu, 13400 Ahlat/Bitlis
Yaklaşık 8 bin adet mezar taşı bulunuyor
11.yy dan 16.yy kadar tarihlenen 435 tanesinde sanatkâr imzası bulunan muhtelif tipolojilerde yaklaşık
8000 adet mezar taşı ve 178 adet kurgan tipi yeraltı mezar odasından oluşmaktadır. 210.000 m2 büyülüğünde olan mezarlık, İslam dünyasının en büyük abide mezarlığı olarak bilinmektedir.
Selçuklu dönemi süsleme özelliklerinin görüldüğü bu mezar taşlarının üzerinde bitkisel ve geometrik süslemelerin yanı sıra yazı sanatının göz alıcı örnekleri de görülmektedir. Ahlat mezar taşları hem ölçü, hem de muhteva bakımından anıt niteliğindedir.
Selçuklu döneminden miras kalan 3 şifahane
Göktürk Yazıtları'ndan sonra en önemli eser
Ahlat Selçuklu Mezarlığı,
Göktürk Yazıtları'ndan sonra Türk dünyasının bu alandaki en önemli eseri olarak kabul ediliyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin de doğduğu yer olan Ahlat, sahip olduğu Türk-İslam kültüründen dolay ı 'Kubbet-ül İslam' unvanına sahip üç şehirden biridir. Geçmiş dönemlerde, Bağdat, Halep, Şam, Kahire ve Musul kadar önemli bir şehir olan ilçe, Van Gölü kıyısında yer alır.