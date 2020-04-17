Ahlat Selçuklu Mezarlığı hakkında 10 tarihi bilgi

Ahlat Doğu Anadolu Bölgesinin, Yukarı Murat –Van Bölümü'nde, Süphan ve Nemrut dağları arasında bulunan plato üzerinde kurulmuş, Bitlis iline bağlı, 34 bin nüfuslu bir ilçe merkezidir. Dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığı olarak bilinen Selçuklu meydan mezarlığı ve tarihi eserleriyle ön plana çıkan Bitlis'in Ahlat ilçesi ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa çıkarıyor.

"Kubbet-ül islam" olarak adlandırılan Ahlat'ta, 210 dekarlık alana sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki 8 bin mezar taşı, üzerilerindeki işlemelerle ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Günümüzde Ahlat daha çok Selçuklu Mezarlığı'ndaki devasa şahideli ve sandukalı anıt mezarlarıyla karşımıza çıkar. Bunun dışında Ahlat'ta 5 tarihi mezar daha bulunmaktadır ama Ahlat'ın asıl ünü Selçuklu Mezarlığı'na bağlıdır.