14 Mart’ın tarihe şerh düşen kahramanlık öyküsü

Tarihimizin tıp alanındaki en kapsamlı girişimidir "Tıphane-i Âmire", "Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane" veya daha çok bilinen adıyla "Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane"…

📌 Sultan II. Mahmut tarafından 14 Mart 1827 tarihinde Tıphane-i Âmire adıyla açılmış, askeri ve sivil tabipler birlikte eğitim görmüştü. Eczacı, baytar ve dişçilerin de yetiştiği okul, 1839 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane olarak anılmaya başlandı ve ilk mezunlarını 1843 yılında verdi.

📌 Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'den mezun olan dört tabip, 1848 yılında Viyana'da gerçekleştirilen tıp yeterlilik sınavını geçti. Böylece bu okul Avrupa'da tıp eğitimi veren fakültelere denk sayıldı.