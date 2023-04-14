Arama

Menu

Senarist ne iş yapar?

Bir filmin oluşması, senaryosunun yazılması ile başlar. Senaryoyu yazacak olan kişi ise senaristtir. İyi bir filmin ortaya çıkmasında ve izleyenlerde büyük bir etki bırakmasında en önemli rol şüphesiz senariste aittir. Peki, hikayenin kurucusu olan senaristte bulunması gereken özellikler nelerdir?

Giriş Tarihi: 14.04.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 15:52
  • 1
  • 10

Senarist kimdir?

🔹 Bir filmin oluşum aşaması olan senaryo, belirli teknikler kullanılarak senarist tarafından yazılır. Senarist, görsel bir sanat olan sinemanın yazılı hale getirilmesini, karakterin özelliklerinden hareketlerine her anın zihinde canlanmasını sağlar.

🔹 Film yönetmeni, senarist ve yapımcı Paul Schrader'a göre senaristin sahnenin ritmini belirleme, kişilikleri, eylemleri, ve olay örgüsünü kurabilme duyguları oldukça gelişmiştir. Senaryo yazarı, ilk olarak yazacağı filmi görsel anlamda zihninde kurmalıdır.

  • 2
  • 10

🔹 Senaryo yazarı, filmin çekimine başlanması için senaryoyu hazır hale getiren, sinema endüstrisinin en mühim koludur. Çünkü senaryo yoksa film de yönetmen de oyuncu da yoktur.

🔹 Filmin çekimine başlanacağı anda senaryo, senaristin elindedir. Setteki dekor, ışık, oyuncu, kostüm gibi bütün unsurlar senaristin oluşturduğu metin üzerine kurulur.

Film yapım ekibi kimlerden oluşur?

  • 3
  • 10

Senaristin özellikleri

🔹 Senaryo yazarında bulunması gereken ve senaristlerin işini kolaylaştıracak belirli özellikler vardır. Eğer siz de senaryo yazarı olmak istiyorsanız bu hususlara ihtimam göstermeniz gerekir.

1- Sinematografik unsurlara hakim olmak

🔹 Senaryo yazarının sinemanın yapım öncesinden sonrasına, bir film çekimi sırasındaki bütün sinematografik unsurları (dekor, ışık vs.) iyi derecede bilmesi gerekir. Sette çalışan herkese senaryoyu kendisi vereceğinden dolayı, ekipteki her çalışandan hatta yönetmenden dahi daha fazla bilgi birikimine sahip olmalı, senaryonun doğru şekilde filme alınmasında etkin rol oynamalıdır.

  • 4
  • 10

2- Filmin nasıl olacağını öngörebilmek

🔹 İyi bir senarist, filmi yazmaya başladığı andan itibaren filmin süresini, türünü ve bütçesini belirleyebilmelidir. Özellikle filmin hitap edeceği izleyici kitlesini iyi saptamalıdır. Bu, senaristin yazacağı konunun kapsamını belirlemesinde ve kendisine bu unsurları göz önünde bulundurarak sınırlar çizmesinde önemli bir etken olacaktır.

3- Birikimli olmak

🔹 Senaryo yazabilmek için gereken en önemli unsurlardan biri insanın kendisini edebi ve kültürel anlamda geliştirmiş olmasıdır. Kitap okuyarak, film izleyerek, eğitim ve yaşadığı tecrübeler ile kendini geliştiren senarist, birikimini yazdığı metne aktarmada daha mahir olacaktır.

Usta yönetmenlerden sözler

  • 5
  • 10

4- Araştırmacı olmak

🔹 Senarist, kaleme alacağı konuya dair her şeyi bilmelidir. Bu noktada senaristin hayat deneyimleri, çevresi, çocukluğu yazdığı metne tesir edeceği için önemlidir. Senaristler hayatının içerisinde gördüğü karakterleri yazabileceği gibi tamamen farklı konuları da ele alabilir. Bu noktada önemli olan, senaristin meseleye dair araştırma ve gözlem yapmasıdır.

🔹 Yazacağı konuya, karakterlere ve mesleklerine dair araştırma yapmalı, senaryosunda yer vereceği meslek grubunu yerinde gözlemlemeli ve hatta deneyimlemelidir. Böylece senarist, araştırdığı ve tecrübe edindiği konuyu tüm gerçekliği ile senaryosuna aktarabilecektir. Filmde ortaya koyduğu karakteri, umutları, hayalleri, takıntıları, dertleri ile oldukça kapsamlı ve doğru işlemelidir. Bu nedenle karakterin çevresini, mesleğini iyi araştırmak gerekir.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN