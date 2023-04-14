Senarist ne iş yapar?

4- Araştırmacı olmak
🔹 Senarist, kaleme alacağı konuya dair her şeyi bilmelidir. Bu noktada senaristin hayat deneyimleri, çevresi, çocukluğu yazdığı metne tesir edeceği için önemlidir. Senaristler hayatının içerisinde gördüğü karakterleri yazabileceği gibi tamamen farklı konuları da ele alabilir. Bu noktada önemli olan, senaristin meseleye dair araştırma ve gözlem yapmasıdır.
🔹 Yazacağı konuya, karakterlere ve mesleklerine dair araştırma yapmalı, senaryosunda yer vereceği meslek grubunu yerinde gözlemlemeli ve hatta deneyimlemelidir. Böylece senarist, araştırdığı ve tecrübe edindiği konuyu tüm gerçekliği ile senaryosuna aktarabilecektir. Filmde ortaya koyduğu karakteri, umutları, hayalleri, takıntıları, dertleri ile oldukça kapsamlı ve doğru işlemelidir. Bu nedenle karakterin çevresini, mesleğini iyi araştırmak gerekir.