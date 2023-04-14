Senarist ne iş yapar?

Senarist kimdir?

🔹 Bir filmin oluşum aşaması olan senaryo, belirli teknikler kullanılarak senarist tarafından yazılır. Senarist, görsel bir sanat olan sinemanın yazılı hale getirilmesini, karakterin özelliklerinden hareketlerine her anın zihinde canlanmasını sağlar.

🔹 Film yönetmeni, senarist ve yapımcı Paul Schrader'a göre senaristin sahnenin ritmini belirleme, kişilikleri, eylemleri, ve olay örgüsünü kurabilme duyguları oldukça gelişmiştir. Senaryo yazarı, ilk olarak yazacağı filmi görsel anlamda zihninde kurmalıdır.