“Takma Kafana” yerine söylenebilecek sözler
Zaman zaman "Takma kafana" sözcüğü yerine 'aldırma', 'bunlar da dert mi?', 'sıkma canını', 'geçer zamanla', 'her şey senin elinde' gibi tabirler kullanılır. Ne yazık ki hepsi de karşıdakini anlamaktan, karşıdakinde anlaşıldığı duygusunu yansıtmaktan oldukça uzak ifadelerdir. Fakat yine de hemen hemen herkes bir yerde bu sözü kullanmıştır. İşe yaramayacağı bilinse de bu kelimenin, sizlere yerine karşımızdaki kişiye iyi geleceğini düşündüğümüz "Takma Kafana" yerine söylenebilecek sözleri hazırladık.
◽ Zaman zaman "Takma kafana" cümlesi yerine 'aldırma', 'bunlar da dert mi', 'sıkma canını', 'geçer zamanla', 'her şey senin elinde' gibi ifadeler kullanılır. Maalesef hepsi de karşıdakini anlamaktan, karşıdakinde anlaşıldığı duygusunu yansıtmaktan oldukça uzak durur.
◽ Fakat yine de hemen hemen herkes bir yerde bu sözü kullanmıştır. İşe yaramayacağı bilinse de bu cümlenin yerine karşımızdaki kişiye iyi geleceğini düşündüğümüz "Takma Kafana" yerine söylenebilecek sözlere geçmeden önce bu durumun mahiyetine bir bakalım.
Aşırı düşünme problemi
◽ Aşırı düşünme eylemi, bir problemi çözmeye engel olur. Aşırı düşünmek bir konuya yakınlaşmak yapmak gibidir. Bir konu çok fazla düşünüldüğünde o mevzuyu bırakıp başka bir iş ile ilgilenmek ve daha sonra o mevzuya kulak asmak gerekir ki kişi problemlerine sağlıklı sonuçlar üretebilsin.
◽ Bir kişi herhangi bir konu hakkında olumsuz düşündüğü zaman gerçeklikten kopar. Yalnızca o işin olumsuz tarafını hep düşünmeye başlar.
◽ Bu nedenle zihin, olumsuz düşüncelerin üzerinde hep durur. Fakat gerçek hayatta bir olumsuzluk ile karşılaşıldığında bunun içine alışma faktörü, problem çözme becerisi, çevrenin yardım etmesi gibi faktörler devreye girer. Bu da düşüncede hayal edilen olumsuz kadar ortaya bir şey çıkmadığını gösterir.
◽ İnsan en kötü senaryoyu bile içinde, zihninde bir cehennem gibi yaşayan bir varlıktır. Oysa hiçbir zaman kurguladığımız kadar kötü olaylar meydana gelmez.
◽ İnsanın kafasında düşünmeden duramadığı rahatsız edici düşünceler olabilir. Fakat bu düşüncelerle bir birey zihninde savaşmaması, kendisini demotive etmemesi gerekir.
◽İnsanın hayatında halletmesi gereken problemler oluşabilir. Başarısızdır, yetiştirmesi gereken işleri vardır, birisi ile iletişim kurmuştur ve onu kafasında döndürüp duruyordur.
◽ Böyle bir durumda insanlar diğerlerini suçlama pozisyonuna geçebilir. Hatta bu konuda bir şekilde haklı da olunabilir. Fakat bu, beynin insana kurduğu bir tuzaktır.