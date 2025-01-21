“Takma Kafana” yerine söylenebilecek sözler

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◽ Zaman zaman "Takma kafana" cümlesi yerine 'aldırma', 'bunlar da dert mi', 'sıkma canını', 'geçer zamanla', 'her şey senin elinde' gibi ifadeler kullanılır. Maalesef hepsi de karşıdakini anlamaktan, karşıdakinde anlaşıldığı duygusunu yansıtmaktan oldukça uzak durur.

◽ Fakat yine de hemen hemen herkes bir yerde bu sözü kullanmıştır. İşe yaramayacağı bilinse de bu cümlenin yerine karşımızdaki kişiye iyi geleceğini düşündüğümüz "Takma Kafana" yerine söylenebilecek sözlere geçmeden önce bu durumun mahiyetine bir bakalım.