Psikoterapist Gökhan Ergür anlattı: Aşırı fedakarlık ne getirir?

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Soru: İnsanların kendi nefislerini yücelttiği bir çağda fedakarlık kavramı ne ifade ediyor?

Gökhan Ergür:

Aynaya bakıp: ''En son, kim için neyi feda ettim?'' sorusunu kendinize sorduğunuzda nasıl bir cevap alıyorsunuz? Başkalarının mutluluğu, güveni ve huzuru için nelerden vazgeçtiniz? En son ne zaman o süslü ve kıymetli benliğinizi aradan çıkartıp önceliğinizi ''öteki'' yaptınız? Ve kısa vadede yaşadığınız türlü sıkıntılardan sonra, kavuştuğunuz o yüce huzuru nasıl anlamlandırdınız? Evet, fedakârlık kısa vadede yorucudur biliyorum, sizi her anlamda yıpratır. Bazen tahammülünüz kalmaz bu yükü taşımaya fakat sonrasında birilerinin ruhuna şifa, dertlerine deva olduğunuzu gördükçe; o çaresiz ve yorgun insanların yüzlerinde mutluluk çiçekleri açtıkça, gönlünüzün de tüm pencereleri açılır. İçinize tarifsiz bir ferahlık dolar ve insan olmanın ardındaki o gerçek ve bir bakıma da gizil anlama kavuşmuş olursunuz. Gizil diyorum çünkü günümüzde anlama dair ne varsa geri çekiliyor, öteleniyor ve yerine kâr-zarar analizleri konuluyor. 'Birilerine nasıl faydalı olabilirim?' sorusu yerine 'bu işin bana faydası ne?' sorularına muhatap kalıyoruz artık.