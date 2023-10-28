Kendimize değer vermeyi nasıl öğreniriz?
Değersizlik hissi, bireyin kendini diğer insanlardan eksik hissettiği bir benlik algısıdır. Değersizlik duygusu, insanın kendini önemsiz, amacı olmayan, uzun süreli kendilik inancında olumsuz düşünme, güzel ve olumlu şeyleri kendine yakıştıramama gibi hissetmesine sebep olacak duygu türleridir. Sizler için değersizlik kavramı, değer olgusunu araştırdık.
Giriş Tarihi: 28.10.2023
16:52
Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
17:33
DEĞERSİZLİK NEDİR?
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Değersizlik duygusu, insanın kendini Değersizlik hissi, bireyin kendini diğer insanlardan eksik hissettiği bir benlik algısıdır. önemsiz, amacı olmayan, uzun süreli kendilik inancında olumsuz düşünme, güzel ve olumlu şeyleri kendine yakıştıramama gibi hissetmesine sebep olan bir duygudur.
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Yetersizlik ve değersizlik duyguları, genellikle kişinin yetişme tarzından, çevre ve aile ilişkilerinden kaynaklandığı gibi bir noktada yaşamda oluşan kırılmalardan da kaynaklanabilir.
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◾ Psikolojinin en ses getiren çalışmalarından birini gerçekleştiren
zihnin yapısal incelemesi araştırmasında Sigmund Freud, ego (benlik), id (altbenlik), superego (üstbenlik) kavramlarını geliştirir.
◾ Bunların arasında bulunan
ego (benlik), içerisinde öz değer, öz saygı, öz sevgi gibi temel soyut nesneleri kapsar. Bunun az olması veya çok olması kişide belli sorunlar ortaya çıkarır. Ego yani benliğin az geliştiği insanlarda öz değersizlik, öz saygısızlık ve öz sevgisizlik duyguları hakimdir.
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DEĞERSİZLİK VE YETERSİZLİK ARASINDAKİ FARK
◾ Uzman Psikolog
'e göre; Tülay Kök dur. Değersizlik duygusu, daha yayılmacı, insanın bütün varoluşunu istila eden daha erken yaş şemalarının sonucu oluşmuş bir duygu İnsanın kendisini değersiz hissetmesi bir haldir ama yetersizlik duygusu daha ziyade kişiden bir performans beklendiği zaman açığa çıkan bir duygudur.
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, Yetersizlik duygusu başarısızlık şemasıyla, dayanıksızlık şemasıyla, kusursuzluk şemalarıyla daha bağlantılı bir durumdur. Yani o daha çok erken şemalardan yani 0-12 yaştan ziyade daha sonrası için oluşmuş erken çocukluk yıllarına aittir. bizden bir şey bekleniyor, bir şey yapmamız beklendiğinde,
Tülay Kök kimdir?
1996 yılından beri hipnoz başta olmak üzere (DBH) Değiştirilmiş Bilinç Halleri üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Hipnoz eğitimini Yeditepe Üniversitesinde almış, devamında 2005 yılında "Türkiye Tıbbi Hipnoz Platformu Antalya Çalışma Grubu"nu kurmuş ve başkanlığını yürütmüştür. 2013 yılında üçüncü kitabı Terapi Odası Konuları yayımlanmış, Hayat Bilgisi, Herkes için psikoloji adını koyduğu youtube kanalı izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor.
DEĞER HER ŞEYDEN MEMNUN OLMAK MIDIR?
◾ Kendine değer veren her şeyden memnun olur diye bir olgu olamaz. İnsan doğal olarak zaman zaman memnuniyetsiz de mutsuz da üzüntülü de olabilir.
◾ Sadece aradaki fark şudur;
değerlilik, hissettiğimiz memnuniyetsizliğin, karşımıza çıkan olumsuzlukların yaşama hakkını elimizden almamasına izin vermemektir.
◾ Değerli olma hissi, insanın;
"bu andan keyif almaya hakkım var" ,"bunu hakkediyorum" cümlelerini kurabilmesidir. İnsanın kendisini değerli hissetmesinin altında vicdan rahatlığı yatar.
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İnsanın değerlilik duygusu, bu dünyadaki kapladığı alanın sahip var olmasının kendisinde oluşturduğu hem bir hak hem bir görevlerin bilincinde olmasıyla açığa çıkan bir durum, bir biliçlenme, bir farkında olma halidir.
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