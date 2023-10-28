Kendimize değer vermeyi nasıl öğreniriz?

DEĞERSİZLİK VE YETERSİZLİK ARASINDAKİ FARK

◾ Uzman Psikolog Tülay Kök'e göre; Değersizlik duygusu, daha yayılmacı, insanın bütün varoluşunu istila eden daha erken yaş şemalarının sonucu oluşmuş bir duygudur. İnsanın kendisini değersiz hissetmesi bir haldir ama yetersizlik duygusu daha ziyade kişiden bir performans beklendiği zaman açığa çıkan bir duygudur.

◾ Yetersizlik duygusu, başarısızlık şemasıyla, dayanıksızlık şemasıyla, kusursuzluk şemalarıyla daha bağlantılı bir durumdur. Yani bizden bir şey bekleniyor, bir şey yapmamız beklendiğinde, o daha çok erken şemalardan yani 0-12 yaştan ziyade daha sonrası için oluşmuş erken çocukluk yıllarına aittir.

Tülay Kök kimdir?

1996 yılından beri hipnoz başta olmak üzere (DBH) Değiştirilmiş Bilinç Halleri üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Hipnoz eğitimini Yeditepe Üniversitesinde almış, devamında 2005 yılında "Türkiye Tıbbi Hipnoz Platformu Antalya Çalışma Grubu"nu kurmuş ve başkanlığını yürütmüştür. 2013 yılında üçüncü kitabı Terapi Odası Konuları yayımlanmış, Hayat Bilgisi, Herkes için psikoloji adını koyduğu youtube kanalı izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor.