Hayatımızı terbiye eden hadis-i şerifler

3 /15













Resulullah (SAV) buyurdu:

Allah ihmalkârlık ve gevşeklikten hoşlanmaz. Senin akıllı davranman gerekir. Fakat artık yapabileceğin bir şey kalmadığı zaman, 'Allah bana yeter. O, ne güzel vekildir.' de.

Ebû Dâvûd, Akdiye 28

YOL GÖSTERİCİ 50 HADİS