Hayatımızı terbiye eden hadis-i şerifler
İnsanın kendini inşa etme süreci şüphesiz doğru kaynaktan beslenmesiyle başlar. Tam da bu noktada hayatımızı terbiye eden hadis-i şerifler, bir Müslüman'ın karakter haritasını çizen en güçlü pusula olarak karşımıza çıkar. Günlük yaşantımızda farkında olmadan düştüğümüz hatalardan arınmak, öfkemizi kontrol etmek ve dilimizi güzelleştirmek için Peygamber Efendimiz'in (SAV) rehberliğine sığınmalıyız. İşte, hayatımızı terbiye etme de yolumuzu aydınlatan hadis-i şerifler...
Resulullah (SAV) buyurdu:
Allah'ı Rab, İslâm'ı din, Muhammed'i peygamber olarak gönülden benimseyen kimse imanın tadını almış olur.
Müslim, Îmân 56
Resulullah (SAV) buyurdu:
İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.
Buhârî, Rikâk, 1
Resulullah (SAV) buyurdu:
Allah ihmalkârlık ve gevşeklikten hoşlanmaz. Senin akıllı davranman gerekir. Fakat artık yapabileceğin bir şey kalmadığı zaman, 'Allah bana yeter. O, ne güzel vekildir.' de.
Ebû Dâvûd, Akdiye 28
Resulullah (SAV) buyurdu:
Kim, Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.
Müslim, Zikir 14