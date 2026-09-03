Kararsızlığın Anatomisi ve Analiz Felci

1 /9 Analiz Felci Nedir?















🔎Günümüzün hızla değişen dünyasında bireyler, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yoğun bir bilgi ve seçenek bombardımanına maruz kalmaktadır. Mesleki yönelimlerden gündelik alışveriş tercihlerine, uzun vadeli yatırımlardan kişisel ilişkilere kadar hayatın her alanında alternatiflerin çoğalması ilk bakışta özgürlük alanı gibi görünse de, karar alma süreçlerini oldukça karmaşık bir boyuta taşımaktadır.

🔎Bu seçenek çeşitliliği teorik düzlemde kişiye esneklik sağlarken, pratikte zihinsel kapasiteyi zorlayarak karar verme mekanizmalarını sekteye uğratmaktadır. Bilimsel literatürde analiz felci (analysis paralysis) veya karar felci olarak adlandırılan bu olgu, bireyin aşırı düşünme ve sürekli değerlendirme yapma nedeniyle eyleme geçememe halini ifade eder.

Karar vermekte neden zorlanıyoruz?