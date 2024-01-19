Karar vermekte neden zorlanıyoruz?

"Mavi hapı alırsan hikaye biter. Yatağında uyanırsın ve istediğin şeye inanırsın. Kırmızı hapı alırsan harikalar diyarında kalırsın. Ben de tavşan deliğinin gittiği yerleri sana gösteririm"

🔹 Sinema tarihinin belki de en ikonik sahnelerinden birini izlediğimiz Matrix filminde Morpheus, başrol Neo'ya bir seçim yapması için 2 seçenek sunar: Kırmızı mı Mavi mi? ve ekler, "Unutma, sana vadettiğim tek şey hakikat, fazlası değil."

🔸 Matrix filminde Morpheus'un Neo'ya sunduğu bu sembolik renk seçimi, aslında iyilik-kötülük, doğru-yanlış, cesaret-korkaklık veyahut hak-batıl arasında bir arasında bir tercihtir, seçimdir. Morpheus'un Neo'ya vadettiği şey en temelde bir seçim yapmaktır. Seçim yaparken verilen kararlar bazı sonuçları doğurur ve bu sonuçların birikimiyle bir yola girilir. Bilinir ki gerçek kötülük, cehaletle olan ilişkide yatar. Bu yüzden hepimiz, bilgelik adını verdiğimiz yolda ilerlemeyi, cehaletin karşıtı olan iyiliği seçmek isteriz.