Zihinsel Savaş: Karar Yorgunluğu

➡ Karar verme yorgunluğu, bir kişinin sürekli kararlar alması sonucunda ortaya çıkan zihinsel yorgunluktur. Günlük hayatta alınan her karar, beyindeki bir kaynak tüketimine neden olur. Zamanla, bu kaynaklar tükenir ve kişi karar vermekte zorlanmaya başlar. Akşam ne yiyeceğiniz, alışverişte ne alacağınız gibi durumlar basit gelse de bunun birkaç adım ötesinde kişilerin yaşamlarını etkileyecek kararlar almanız gerekebilir. Bu süreçlerde yorulan beyin, çoğu kez doğru hamleyi yapamaz ya da durumu çok karmaşık hale getirebilir.

➡ Bu kavramın ortaya çıkışı 1998 yılında yapılan bir araştırma vasıtasıyla olur. Bu çalışmaya göre kas yorgunluğu gibi bir durumun karar sonrasında beyinde de ortaya çıktığı saptanır. Bu durumun sebebinin ise çok fazla tekrar içermesi olarak ifade edilir. Yani sürekli karar verme tekrarında bulunmak, sonucunda tutarlılığın da ortadan kaybolmasına neden olmakta.

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