8 adımda toksik insanı nasıl fark ederiz?

Karşısındaki kişinin duygularını sömürüp istediklerini yaptırırlar

🔸 Psikolojik manipülasyon, insanların düşüncelerini, davranışlarını, duygularını kontrol etmek için kullanılan bir taktik yöntemidir. Bu manipülasyon yöntemleri, insanların kendilerine dair bakış açılarını değiştirmek, onları farklı ve aslında istemediği kararlar almaya zorlamak hatta bazen kendi isteklerimize ulaşabilme niyetini taşır.

🔸 Bu kavram, günlük yaşamda birçok farklı şekilde karşımıza çıkar. Bunlar; satış taktikleri, ilişki manipülasyonu, sosyal medya manipülasyonu, iş yerinde manipülasyon olarak kontrol altına çalışma taktikleridir.