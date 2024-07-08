8 adımda toksik insanı nasıl fark ederiz?
İlişkilerimiz aracılığıyla kendimizi ve diğer varlıkları sevmeyi öğreniriz. Hatta başarılı ilişkilerin dinamiklerine baktığımızda kendilerini sevdiklerine şahit oluruz. Toksik insan ise kendi varlığını sevmediği ve kendi varlığına kör olduğu gibi başkalarının da varlığına karşı rahatsız olur ve birçok manipülatif yola başvurur. Sizler için toksik ne demektir, toksik insan kimdir sorularının cevabını aradık. 8 adımda toksik insanı nasıl fark ederiz?
Giriş Tarihi: 08.07.2024
10:28
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
10:31
Toksik ne demektir?
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Toksik" kelimesi, psikoloji teriminde genellikle olumsuz ve zararlı davranışları yahut etkileri ifade etmek için kullanılır. Özellikle toksik sözcüğü; ilişkiler, davranışlar ya ad ortamlar ile ilgili kullanılır.
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Toksik insan ise, kişidir. Toksik insan çoğu vakit bununla da yetinmez. kendi başarısızlıklarını, kendi mutsuzluklarını karşısındaki kişiyi ayna olarak görüp yansıtan için elinden ne geliyorsa yapar. Mutsuz etmek, üzmek, dibe çekmek Çıkarı için zarar vermekten asla çekinmez.
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Toksik ilişki
🔸 Bir ilişkinin
sağlıksız, zararlı, duyguları kötüye kullanmayı ifade etmek amacıyla kullanılan bir kavramdır. Alkol bağımlılığı, madde kullanımı, saldırganlık, kumar bağımlılığı gibi davranışlar toksik davranış olarak nitelendirilir.
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Toksik ortam ise; psikolojide bir okul, kurum veya iş yeri ortamı olabilir. Bu ortamlarda gibi sebepler bulunur. olumsuz liderlik, ayrımcılık, mobbing veya zorbalık
En belirgin özellikleri memnuniyetsiz ve şikayetçi olmalarıdır
En belirgin özellikleri memnuniyetsiz ve şikayetçi olmalarıdır
🔸 Memnuniyetsizlik, bir durum karşısında kişinin
tatminsizlik yaşaması, kişinin belirli bir dileği, isteği gerçekleşmediğinde hayal kırıklığı yaşamasıdır. Memnuniyetsiz insanların özellikleri arasında şunlar bulunur:
↪ Problem çözme becerileri düşüktür.
↪ Çözüm odaklı değildirler. Soruna takılı kalırlar.
↪ Sürekli şikayet ederler. Bir işte %90 oranında başarı sağlasalar %10'luk başarısızlığa takılırlar.
↪ Öğrenilmiş çaresizlik görülür.
↪ Karamsar ve umutsuz bir ruh haline sahiptirler.
↪ Hiçbir şeyi tam olarak beğenmez, bir kusur bulurlar.
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Karşısındaki kişinin duygularını sömürüp istediklerini yaptırırlar
Karşısındaki kişinin duygularını sömürüp istediklerini yaptırırlar
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Psikolojik manipülasyon, insanların düşüncelerini, davranışlarını, duygularını kontrol etmek için kullanılan bir taktik yöntemidir. Bu manipülasyon yöntemleri, insanların kendilerine dair bakış açılarını değiştirmek, onları farklı ve aslında istemediği kararlar almaya zorlamak hatta bazen kendi isteklerimize ulaşabilme niyetini taşır.
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Bu kavram, günlük yaşamda birçok farklı şekilde karşımıza çıkar. Bunlar; satış taktikleri, ilişki manipülasyonu, sosyal medya manipülasyonu, iş yerinde manipülasyon olarak kontrol altına çalışma taktikleridir.
Yaptıkları hataların farkında olsalar bile özür dilemezler
Yaptıkları hataların farkında olsalar bile özür dilemezler
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Toksik insanların hayatımızda olduğunun farkına bile varamayabiliriz. Yani bizi içten içe ezen bu kişilere bilmeden belki de katlanıyoruz. Uzun vadede bir toksik insana maruz kalınınca da ne yazık ki insan ruh sağlığından olabiliyor.
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Toksik insanların kendileri suçlu olsalar dahi tartışmanın sonunda mutlaka suçlu siz olmuş olursunuz. Yaptıkları hataların farkında olsalar bile özür dilemezler.
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