Küresel Güçlerin Aileyi Yok Etme ve İnsanlığı Yeniden Yapılandırma Projesi

🔸 Ülkemizin en önemli psikiyatr ve psikoterapistlerinden olan Dr. Mustafa Merter, kalem aldığı eserler ve gerçekleştirdiği programlar kadar cinsiyetsizliğin önünde durmasıyla da tanınıyor.

🔸 Vav TV'de yayınlanan Hayata Dokunmak programına konuk olan Merter, kadın ve erkek farkının ortadan kalkmasıyla tevhidin bozulacağına vurgu yaparak merhamet, cinsiyetsizlik, eşcinsellik gibi hususlara dair pek çok önemli bilgi verdi.

🔸 Cinsiyetsizlik, kimliksizlik ve mahremiyet sınırlarının ortadan kalkmasını "Aileyi Yok Etme ve İnsanlığı Yeniden Yapılandırma Projesi"ne bağlayan usta isim, pek çok konuda uyarılarda bulundu.