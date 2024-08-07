Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 7 doğal göl
Ülkemiz coğrafi olarak çok iyi bir konumda yer aldığı için birbirinden güzel dağlara, ovalara, denizlere ve göllere sahip. Taşı, toprağı altın misali... Turistlerin uğrak yeri olan güzel ülkemizde yüzün üstünde doğal göl mevcut. Bu göller, tek bir bölgede değil, yedi coğrafi gölgeye yayılmış durumda. Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken yedi doğal gölünü sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 07.08.2024
10:46
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
11:09
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BORABOY GÖLÜ
🔹 Ülkemizdeki doğa harikası göllerden biri
Amasya'nın Taşova ilçesinde yer alır. Boraboy Gölü, il merkezine 63 kilometre uzaklıkta, Taşova ilçesine ise 15 kilometre mesafede bulunur.
🔹 Göl adını, yakınında bulunan ve bağlı olduğu köyden alır.
Boraboy isminin tam olarak nereden geldiği bilinmese de iki varsayım vardır. Birincisi Yunan mitolojisindeki ikinci olarak ise "Borais" 'den geldiği tahmin edilmektedir. Bora Bey
Çiniyle bezeli cami: Gökmedrese
🔹 Diğer adı
olan turistik mekan, Gölbeyli krater gölü olarak bilinse de aslında küçük bir akarsunun çevreden gelen yıkıntılar sonucu tıkanmasıyla oluşmuş bundan ötürü de doğal set gölü olarak tanımlanır.
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Doğu ve batı uzantılı bir vadide yer alan gölün uzunluğu metredir. Ormanlık alan içinde bulunan Boraboy Gölü'nde piknik, kamp, doğa yürüyüşü yapılabilmekte. Aynı zamanda 900, genişliği 300, derinliği ise 25 bungalov tipi evler bulunuyor, bundan ötürü buralarda konaklama yapılabilmekte.
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EĞİRDİR GÖLÜ
🔹 Eğirdir Gölü,
Isparta'da yer alan ülkemizin en önemli göllerinden biri. Göl adını yine aynı isme sahip ilçeden alır. etkilerle oluşmuş tatlı su gölüdür. Eğirdir, tektonik ve karstik
🔹 Ülkemizin Beyşehir'den son en büyük tatlı su gölü olan
Eğirdir Gölü, olarak belirlenmiştir. "I. Derece Doğal Sit Alanı" Göl; içme suyu, tarım gibi farklı amaçlarla kullanılmaktadır.
Amasya'nın incileri: Tarihi camiler
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Isparta'nın doğal güzelliklerinden biri olan bu göl aynı zamanda ülkemizin en büyük dördüncü gölü olarak bilinir. 'nün çevresinde Eğirdir Gölü bulunur. Buralarda kesinlikle görülmesi gerekenler yerlerdendir. "Can Ada ve Yeşilada"
🔹 Deniz seviyesinden 1000 metre yükseklikteki
Eğirdir Gölü, Sultan Karakuş dağlarının arasında konumlanmıştır. Kuzeyde kalan daha küçük kısma Hoyran Gölü, güneyden kalan kısmı ise Eğirdir Gölü olarak anılır.
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BORÇKA KARAGÖL
🔹 Ülkemizin en güzel göllerinden biri şüphesiz
Artvin'deki 'dür. Borçka ilçesinde bulunan göl, Karagöl Artvin merkeze 55, Borçka'ya ise 25 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.
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Karçal Dağları arasında kalan bu güzellik, 2002 yılında tabiat parkı statüsüne kavuşmuş ve Borçka Karagöl Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir.
Bir Osmanlı kasabası: Göynük