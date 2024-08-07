Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 7 doğal göl

🔹 Diğer adı Gölbeyli olan turistik mekan, krater gölü olarak bilinse de aslında küçük bir akarsunun çevreden gelen yıkıntılar sonucu tıkanmasıyla oluşmuş bundan ötürü de doğal set gölü olarak tanımlanır.

🔹 Doğu ve batı uzantılı bir vadide yer alan gölün uzunluğu 900, genişliği 300, derinliği ise 25 metredir. Ormanlık alan içinde bulunan Boraboy Gölü'nde piknik, kamp, doğa yürüyüşü yapılabilmekte. Aynı zamanda bungalov tipi evler bulunuyor, bundan ötürü buralarda konaklama yapılabilmekte.