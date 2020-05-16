Tarihteki en ilginç ilkler
İlk kez bir savaşta kimin atom bombası kullandığı yaygın bir bilgidir. Ya da Ay'a ilk kimin çıktığını ansiklopedi karıştırmakla bulabiliriz. Ancak bazı ilkler insanlık tarihini değiştirirken, bazıları bir "ilk" olacaklarını tahmin bile edemeyebilirler. Uzay'da yenilen ilk yemekten tarihteki ilk kapuçinoya kadar... Tarihten sıra dışı ilkleri keşfetmeye hazır mısınız?
Giriş Tarihi: 16.05.2020
14:20
Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
10:03
Özçekimin atası sayılabilecek bilinen ilk portre fotoğrafı, 1939'da Alman kimyacı Robert Cornelius tarafından çekildi. Kendi fotoğrafını çeken Cornelius, 1841 ve 1843 yılları arasında ABD'deki en eski iki fotoğraf stüdyosundan birini işletti.
Objektif meraklıları için başlıca 20 fotoğraf terimi
İLK CEP TELEFON GÖRÜŞMESİ
Günümüzden tam 45 yıl önce Martin Cooper, insanlık adına çok bir ilk gerçekleştirdi. Cooper, New York'un altıncı caddesinde durup tarihteki ilk cep telefonu aramasını gerçekleştirdiğinde tarih 3 Nisan 1973'ü gösteriyordu.
Cooper yaptığı cep telefonu çağrısı şunları söyledi:
"Sizi aramamın sebebi sadece sesimin iyi bir şekilde size ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek."
Osmanlı'nın iletişimini sağlayan ilk telefon şirketi
Dünyadaki ilk roman, bir kadın tarafından yazıldı. Japon yazar Murasaki Shikibu, tarafından kaleme alınan Genji'nin Hikâyesi'nde (The Tale of Genji), Japon sarayı ahalisinden, yakışıklı, duyarlı, iyi bir dost olan Genji'nin öyküsü anlatılırken, dönemin Japonya'sı da harikulade bir şekilde resmediliyor.
Dünya edebiyatının ilk romanı: "Genji'nin Hikâyesi"
Cappuccino kelimesinin ortaya çıkışı tarihte ilk defa 'capuchin' isimli rahipten gelir. Rahip savaş sırasında Osmanlı ordusunun çuvallarında kahve bulmuştu.Yaptığı Türk kahvesi fazla sert bulununca içine krema ve bal karıştırdı. Tarihteki ilk kapuçino bu şekilde ortaya çıktı.
Kırk yıllık hatrın asırlar aşan öyküsü: Türk kahvesi