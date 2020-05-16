Tarihteki en ilginç ilkler

İlk kez bir savaşta kimin atom bombası kullandığı yaygın bir bilgidir. Ya da Ay'a ilk kimin çıktığını ansiklopedi karıştırmakla bulabiliriz. Ancak bazı ilkler insanlık tarihini değiştirirken, bazıları bir "ilk" olacaklarını tahmin bile edemeyebilirler. Uzay'da yenilen ilk yemekten tarihteki ilk kapuçinoya kadar... Tarihten sıra dışı ilkleri keşfetmeye hazır mısınız?