Sultan Abdülhamid'in fotoğraf arşivinde yer alan mukaddes topraklar

Cennetülbaki

Beytullâh, yani Allah'ın evi olarak nitelendirilen edilen Kâbe'nin, Hz. Âdem'den itibâren mukaddes bir mâbed olduğu ve gücü yetenler için onu haccetmenin farz hükmünde bulunduğu, âyet-i kerîmelerde şöyle bildirilir: "Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidâyet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbed), Mekke'deki (Kâbe)'dir.