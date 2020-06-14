Sultan Abdülhamid'in fotoğraf arşivinde yer alan mukaddes topraklar
Sultan Abdülhamid'in fotoğraf arşivinde yer alan mukaddes topraklar
Sultan Abdülhamid'in 36 bini aşkın fotoğrafı barındıran albümleri döneminin en büyük görsel arşiviydi. Osmanlı dönemine ait sivil mimari, dini mimari, resmi binalar, meydanlar, külliyeler, köprüler, kervansaraylar, mektepler, hastaneler ve yollar bu fotoğraflarla kayıt altına alındı. Kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağladı. Abdülhamid'in arşivinde yer alan önemli fotoğraflardan biri de mukaddes topraklardı. Sizler için Sultan Abdülhamid'in arşivinde yer alan Mekke ve Medine'nin fotoğraflarını derledik.
Giriş Tarihi: 14.06.2020
09:25
Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
11:58