Selçuklu'nun önemli bilim adamı Bedi el-Usturlabi kimdir?

Bütün dünyayı etkileyen Müslüman âlimler, bilime çok büyük katkılar sağladı. Batı'nın kendi icadı veya çalışmaları olarak aksettirdiği birçok yenilik aslında İslam medeniyetindeki çalışmaların ürünüydü. Müslüman âlimlerin ilgilendikleri bilim dallarından biri de astronomiydi ve günümüzde hala kullanılan aletler icat ettiler. Bu bilim alanına önemli katkıları bulunan İslam medeniyetlerinden biri de Selçuklu'ydu. Bu dönemde yetişen astronomlar, gökbilim alanında derin izler bıraktı. Selçuklu'nun önemli astronomlarından biri de Bedi el-Usturlabi'ydi.