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Selçuklu'nun önemli bilim adamı Bedi el-Usturlabi kimdir?

Bütün dünyayı etkileyen Müslüman âlimler, bilime çok büyük katkılar sağladı. Batı'nın kendi icadı veya çalışmaları olarak aksettirdiği birçok yenilik aslında İslam medeniyetindeki çalışmaların ürünüydü. Müslüman âlimlerin ilgilendikleri bilim dallarından biri de astronomiydi ve günümüzde hala kullanılan aletler icat ettiler. Bu bilim alanına önemli katkıları bulunan İslam medeniyetlerinden biri de Selçuklu'ydu. Bu dönemde yetişen astronomlar, gökbilim alanında derin izler bıraktı. Selçuklu'nun önemli astronomlarından biri de Bedi el-Usturlabi'ydi.

Giriş Tarihi: 22.07.2020 07:41 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 09:15
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HABER OKUMA KILAVUZU
HABER OKUMA KILAVUZU

Zic: İslam bilimlerinde astronomi cetvellerine verilen ad
Batlamyus: Astronomi üzerinde önemli etkileri olan bilim adamı.
Usturlap: Temel işlevi yıldızların konumunu belirlemek olan çok amaçlı astronomi aleti.

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İslam dininin tebliğinden sonra Peygamber Efendimizin teşvikleriyle, Müslümanlar arasında bilime oldukça önem verildi. Öyle ki Müslüman âlimler, dünya bilim tarihinde birçok ilke imza attı ve İslam medeniyetinde 'Altın Çağ' olarak adlandırılan bir dönem oluşmasını sağladı.

İslam uygarlığı hakkında 20 ilginç bilgi

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Bütün dünyayı etkileyen Müslüman bilim insanları
Bütün dünyayı etkileyen Müslüman bilim insanları

Bütün dünyayı etkileyen Müslüman âlimler, bilime çok büyük katkılar sağladı. Batı'nın kendi icadı veya çalışmaları olarak aksettirdiği birçok yenilik aslında İslam medeniyetindeki çalışmaların ürünüydü.

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Tüm insanlığa öncülük ettiler
Tüm insanlığa öncülük ettiler

İslam medeniyetinde bilim ve teknoloji alanlarında büyük icatlar meydana geldi ve önemli bilim insanları yetiştirdi. Astronomi, geometri, matematik, tıp, mimarlık, kimya ve başka birçok alanda kaydedilen gelişmelerle İslam dünyası, tüm insanlık için öncülük yaptı.

Dünya tarihine yön vermiş Müslüman bilim insanları

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İlk gözlemevlerini kurdular
İlk gözlemevlerini kurdular

Müslüman âlimlerin ilgilendikleri bilim dallarından biri de astronomiydi. İlk gözlemevlerini kuran Müslüman bilim insanları, gözlemlerin kesinliğini artırmak için de astronomi aletleri icat ettiler.

Osmanlı'dan günümüze rasathane

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