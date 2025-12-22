Mimar Sinan’ın halefi: Davud Ağa

2 /12













🔸 Türk sanat tarihinde en fazla tanınan eserler Mimar Sinan'ın eserleridir. Osmanlı mimarlığının zirve noktalarından olan klasik dönem, Sinan üslubundan yetişerek, onun takipçisi olan Davud Ağa tarafından 16. yüzyılda başarılı bir şekilde devam ettirilir.

Bilgi notu:

Davud Ağa'nın, Sinan gibi bir dahinin ardından baş mimar olması ve beklentileri karşılaması onun oldukça dikkat çekici bir konuma gelmesini sağlamıştır.

🔸 Sinan üslubuna hakim olan Mimar Davud bilgi, beceri ve mühendislik kabiliyetini kendi üslup potasında eriterek Sinan sonrası Osmanlı mimarlığının geçiş dönemini başarıyla temsil eder.

Mimar Sinan'ın baş mimar oluşu ve Hassa Mimarlar Ocağı