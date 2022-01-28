Kış aylarının vazgeçilmez iki lezzeti: Salep ve boza

🔸 İbn-i Sina gibi çağının en büyük botanikçi, eczacı ve hekimi İbnül Baytar, IV. Murad'ın başhekimi Emir Çelebi, II. Selim'in başhekimi Tabib Nidai gibi birçok önemli tabip de salebi tıbbi bir ilaç olarak kullandı.

İbnü'l-Baytar kimdir?

🔸 Padişah macunlarının başlıca maddesi salepti. 15. yüzyılda yaşamış olan Osmanlı hekimi Mehmed el Şirvani salebin tıbbi faydalarını şöyle sıraladı:

"Evvel fehm (anlayış kabiliyeti) ziyade eder, dahi yüreğe kuvvet verir ve dahi ciğer ağrısına faide eder ve dahi bevasire gayet nafidir ve hem kulunç giderir ve hem iptidai ikrise nafidir ve küllü maraza faide eder mücerrebdir şahlar macunudur."