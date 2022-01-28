Kış aylarının vazgeçilmez iki lezzeti: Salep ve boza
Salebin sıcacık içimi, bozanın kıvamlı tadı damaklarımızda eşsiz bir lezzet bırakır. Kahve ve çaydan çok daha önce, halk arasında sıklıkla tüketilen içeceklerden ikisi de. Peki, salep ve bozanın tarihi ne? Gelin kış aylarının habercisi olan bu iki lezzete yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 28.01.2022
09:32
Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
10:25
🔸 Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biridir, salep.
çoğu insanın en sevdiği içeceği arasında. Eşsiz tadı ve sıcacık içimiyle
🔸 Salep, orkideler ailesinin birçok türünün toprak altı yumrularından elde edilen toz ve bundan üretilen içecek türüdür. Salepgiller familyasından tel köklü otsu bir bitkidir. Gövdesi, dik ve silindirimsidir. Çiçekleri salkım veya başak şeklindedir.
🔸 Bir kilo salep elde etmek için yaklaşık
gerekir. Orkidenin toprak altındaki yumruları tek tek toplanır. 2600 orkide kökü dış kabuğunu gevşetmek için su, süt ya da ayranın içinde kaynatılır. Sonrasında kurutulur ve öğütülerek toz haline getirilir. Temizledikten sonra
↪ Salep orkidesi ülkemizde
yetişir. Özellikle Burdur'un Bucak ilçesinde yetişenler öne çıkar. Muğla, Kahramanmaraş, Milas, Antalya, Van, Kastamonu, Safranbolu ve Isparta'da
Bilgi notu ❗ Lezzetinin yanı sıra öksürük, soğuk algınlığı gibi hastalıkları iyileştirici özelliğine de sahip.
İSLAM ÂLİMLERİNİN ÖNERDİĞİ İÇECEK
🔸 Kökeni 8. yüzyıla kadar giden salep, Türklerin
sıklıkla tüketilen içeceklerden biri oldu. İslam'ı kabul etmesiyle
🔸 Lezzeti kadar faydalarıyla da ünlüydü.
, uzun yıllar tıp eğitiminin baş eseri olarak kabul edilen "El-Kânûn Fî't-Tıb"da saleple ilgili geniş bilgiler verdi. Burada salebi Hekimlerin piri İbn-i Sina olarak insanlara önerdi. Aynı zamanda nefsi kuvvetlendirici ve ferahlatıcı macunların yapımında kullanıldığını açıkladı. iştah açıcı, balgam artırıcı, felç giderici, zihin açıcı
İbn-i Sina kimdir?
🔸 İbn-i Sina gibi çağının en büyük botanikçi, eczacı ve hekimi
IV. Murad'ın başhekimi Emir Çelebi, II. Selim'in başhekimi Tabib Nidai gibi birçok önemli tabip de salebi tıbbi bir ilaç olarak kullandı. İbnül Baytar,
İbnü'l-Baytar kimdir?
🔸 Padişah macunlarının başlıca maddesi salepti. 15. yüzyılda yaşamış olan Osmanlı hekimi Mehmed el Şirvani
şöyle sıraladı: salebin tıbbi faydalarını
"Evvel fehm (anlayış kabiliyeti) ziyade eder, dahi yüreğe kuvvet verir ve dahi ciğer ağrısına faide eder ve dahi bevasire gayet nafidir ve hem kulunç giderir ve hem iptidai ikrise nafidir ve küllü maraza faide eder mücerrebdir şahlar macunudur."
❗ Bilgi notu Salebin ismi, Osmanlı saray mutfaklarından "halvahane"de her sene padişahlar için pişen macunların kaydedildiği defterde geçer.
EVLİYA ÇELEBİ’YE GÖRE SALEP
🔸 Evliya Çelebi seyahatnamesinde sadece İstanbul'da 200 kadar seyyar salepçinin olduğunu belirtir. Faydalarından bahsederken ise yüz yaşında bir adama dahi güç verdiğini söyler. Salebin hazırlanışı ve satışını ise aynı eserinde şöyle anlatır:
"Kış günleri onu kurutup havanda un gibi edip şekerle palude gibi pişirip, bakır ibriklerin altında ateşler ile süslü ibrikler ile baharatlı, gülsulu "Rahat-ı can, Sıhhatül ebdan, Talim-i nefais (can rahatı, beden sıhhati, nefis)" deyip bağırarak geçerler."
Seyyah-ı alem Evliya Çelebi kimdir?
❗ Bilgi notu Salep, zamanla Avrupa'ya yayılarak Londra'daki sokaklarda satılmaya başlandı. 17 ve 18. yüzyılda o kadar popülerleşti ki İngiliz askerlerinin ise perhiz yiyeceği oldu. Kadınlara verem, mide problemleri, grip gibi çeşitli hastalıklar için tavsiye edilmeye başlandı. İngiltere'de salep kalınlaşıncaya kadar suya ilave edilir, istenilen kıvama ulaştıktan sonra üzerine portakal çeşnisi veya gül suyu katılarak lezzetlendirilirdi.