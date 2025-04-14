Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Kültür Sanat Kırgızistan'ın incisi: Issık Gölü

Kırgızistan'ın incisi: Issık Gölü

Yayınlanma Tarihi: 14.04.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 15:33

Türk dünyasının 7 harikasından biri, Kırgız diyarının başkahramanı Issık Gölü. Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi adlı eserinde, geminin beklendiği bir derya. Genişliği ve derinliği ile dünyanın en ilgi çekici gölleri arasına girmeyi başarmış bir su kaynağı. Keşiflerin yapıldığı, efsanelere konu olan; Kırgızistan iklimine rağmen hiçbir zaman donmayan harikası. Evet, karşınızda Kırgızistan'ın incisi Issık Gölü...

1/10
ISSIK GÖL
ISSIK GÖL

🔹 Dünyanın en büyük göllerinden biri olan Issık Göl, Kırgızistan'ın Küngey ve Terskey adlı sıradağların arasında yer alıyor. Deniz seviyesinden 1608 metre yükseklikte bulunmasıyla bilinen bu göl, en derin göller arasında yedinci sırada.

🔹 Güney Amerika'daki Titikaka Gölü'nden sonra ikinci en büyük dağ gölüdür. Gölün yüz ölçümü 6202 olup uzunluğu ise yaklaşık 185, genişliği de 60 kilometredir.

Manas diyarı Kırgızistan

2/10
ISSIK GÖL NEREDE?
ISSIK GÖL NEREDE?

🔹 Issık Göl, karla kaplı dağlarla çevrelendiği halde suyu hiç donmayan bir su kaynağıdır. Peki, neden Issık adı verilmiş? Issık, Kırgız Türkçesi'nde sıcak, ılık manalarına geliyor.

🔹 Yaz mevsiminde ortalama 22 derece olan bu göl, Kırgızistan'ın en önemli turizm kaynaklarından biri. Göl, Kırgız diyarının başkenti Bişkek'e 260 kilometre mesafede.

3/10
KIRGIZİSTAN'IN HARİKASI
KIRGIZİSTAN’IN HARİKASI

🔹 Türk dünyasının 7 harikasından biri olan bu göl, Çolpan-Ata şehrine bağlı bir yer. Yine Türk dünyasının en önemli turizm noktalarından biri olan göle yaz aylarında, Rusya'dan, Özbekistan'dan ve Kazakistan'dan uçak seferleri yapılıyor.

🔹 Eşsiz manzaralar sunan göl, görünüşüyle adeta bir denizi andırıyor. Dışarıya akıntısı olmayan Issık Gölü'nü tam 80 nehir ve akarsu besliyor.

Bozkırın bilge kaleminden Kırgız romanı

4/10
ISSIK GÖL EFSANESİ
ISSIK GÖL EFSANESİ

🔹 Başta su kuşları olmak üzere farklı hayvan türlerine ev sahipliği yapan Issık Göl; kızgın plajları, berrak suyu ve doğasıyla yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakıyor.

🔹 Göl, çok büyük olsa da adaları birkaç parmağı geçmez. Gölün sahilleri az girintili olup sadece doğu tarafında iki küçük körfezin arasında Tasma yarım adası konumlanmış.

5/10
CENGİZ AYTMATOV VE ISSIK GÖL
CENGİZ AYTMATOV VE ISSIK GÖL

🔹 Kırgızistan'ın incisi Issık Göl, Cengiz Aytmatov'un diyarı. Yazar, burayı "Deniz Kıyısında Koşan Çocuk" adlı eserinde şöyle anlatmış:

"...Bu sırada o mavi göl muazzam kayalar kaosunun ve kar yığınlarının arasından gökyüzünü inceliyor, suyun karanlık derinliklerini kucaklıyor ve canlı bir vücut gibi yumuşak, güzel ve yavaş hareketli dalgalarından oluşan kaslarını şişiriyordu. Amaçsız doğan ve ölen dalgalardı bunlar. Sanki gecenin karanlığı bastırınca patlak verecek bir fırtınayı karşılamak için göl bütün kuvvetini toplamakta, enerji biriktirmekteydi..."

Türk dünyasının 7 harikası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İslam Tıp Tarihi Dersleri 6. Bölüm: İbn Sina’nın Tıbbi Buluşları

İslam Tıp Tarihi Dersleri 6. Bölüm: İbn Sina'nın Tıbbi Buluşları

Kırgızistan’ın incisi: Issık Gölü

Kırgızistan'ın incisi: Issık Gölü

Ahiretin varlığına delil 15 Ayet

Ahiretin varlığına delil 15 Ayet

Sinemaseverlerin okuması gereken 3 kitap

Sinemaseverlerin okuması gereken 3 kitap

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Gazze’deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan Filistin Çocuk Günü

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan "Filistin Çocuk Günü"

Uludağ’da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

İsrail karşısında kainatın dili

İsrail karşısında kainatın dili