Kırgızistan'ın incisi: Issık Gölü
Türk dünyasının 7 harikasından biri, Kırgız diyarının başkahramanı Issık Gölü. Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi adlı eserinde, geminin beklendiği bir derya. Genişliği ve derinliği ile dünyanın en ilgi çekici gölleri arasına girmeyi başarmış bir su kaynağı. Keşiflerin yapıldığı, efsanelere konu olan; Kırgızistan iklimine rağmen hiçbir zaman donmayan harikası. Evet, karşınızda Kırgızistan'ın incisi Issık Gölü...
🔹 Dünyanın en büyük göllerinden biri olan Issık Göl, Kırgızistan'ın Küngey ve Terskey adlı sıradağların arasında yer alıyor. Deniz seviyesinden 1608 metre yükseklikte bulunmasıyla bilinen bu göl, en derin göller arasında yedinci sırada.
🔹 Güney Amerika'daki Titikaka Gölü'nden sonra ikinci en büyük dağ gölüdür. Gölün yüz ölçümü 6202 olup uzunluğu ise yaklaşık 185, genişliği de 60 kilometredir.
🔹 Issık Göl, karla kaplı dağlarla çevrelendiği halde suyu hiç donmayan bir su kaynağıdır. Peki, neden Issık adı verilmiş? Issık, Kırgız Türkçesi'nde sıcak, ılık manalarına geliyor.
🔹 Yaz mevsiminde ortalama 22 derece olan bu göl, Kırgızistan'ın en önemli turizm kaynaklarından biri. Göl, Kırgız diyarının başkenti Bişkek'e 260 kilometre mesafede.
🔹 Türk dünyasının 7 harikasından biri olan bu göl, Çolpan-Ata şehrine bağlı bir yer. Yine Türk dünyasının en önemli turizm noktalarından biri olan göle yaz aylarında, Rusya'dan, Özbekistan'dan ve Kazakistan'dan uçak seferleri yapılıyor.
🔹 Eşsiz manzaralar sunan göl, görünüşüyle adeta bir denizi andırıyor. Dışarıya akıntısı olmayan Issık Gölü'nü tam 80 nehir ve akarsu besliyor.
🔹 Başta su kuşları olmak üzere farklı hayvan türlerine ev sahipliği yapan Issık Göl; kızgın plajları, berrak suyu ve doğasıyla yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakıyor.
🔹 Göl, çok büyük olsa da adaları birkaç parmağı geçmez. Gölün sahilleri az girintili olup sadece doğu tarafında iki küçük körfezin arasında Tasma yarım adası konumlanmış.
🔹 Kırgızistan'ın incisi Issık Göl, Cengiz Aytmatov'un diyarı. Yazar, burayı "Deniz Kıyısında Koşan Çocuk" adlı eserinde şöyle anlatmış:
"...Bu sırada o mavi göl muazzam kayalar kaosunun ve kar yığınlarının arasından gökyüzünü inceliyor, suyun karanlık derinliklerini kucaklıyor ve canlı bir vücut gibi yumuşak, güzel ve yavaş hareketli dalgalarından oluşan kaslarını şişiriyordu. Amaçsız doğan ve ölen dalgalardı bunlar. Sanki gecenin karanlığı bastırınca patlak verecek bir fırtınayı karşılamak için göl bütün kuvvetini toplamakta, enerji biriktirmekteydi..."