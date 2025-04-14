Kırgızistan’ın incisi: Issık Gölü

1 /10 ISSIK GÖL













🔹 Dünyanın en büyük göllerinden biri olan Issık Göl, Kırgızistan'ın Küngey ve Terskey adlı sıradağların arasında yer alıyor. Deniz seviyesinden 1608 metre yükseklikte bulunmasıyla bilinen bu göl, en derin göller arasında yedinci sırada.

🔹 Güney Amerika'daki Titikaka Gölü'nden sonra ikinci en büyük dağ gölüdür. Gölün yüz ölçümü 6202 olup uzunluğu ise yaklaşık 185, genişliği de 60 kilometredir.