Bozkırın bilge kaleminden Kırgız romanı

Türk diyarı Kırgızistan'ın güzelliklerini bizlere romanları aracılığıyla aktaran bir Türk, Cengiz Aytmatov... Eserleriyle Türkistan coğrafyasında yaşanan gerçeklikleri okuruna sunma gayesinde oldu daima... O bölgelerdeki yaşamın içine bizleri de dahil edip her şeyi görmemizi istedi. Yazar, "Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek" adlı kitabında metaneti, fedakarlığı oldukça etkili bir şekilde okuruna aktardı. İşte, bu hikayeden sizler için alıntılar derledik.