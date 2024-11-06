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Bozkırın bilge kaleminden Kırgız romanı

Türk diyarı Kırgızistan'ın güzelliklerini bizlere romanları aracılığıyla aktaran bir Türk, Cengiz Aytmatov... Eserleriyle Türkistan coğrafyasında yaşanan gerçeklikleri okuruna sunma gayesinde oldu daima... O bölgelerdeki yaşamın içine bizleri de dahil edip her şeyi görmemizi istedi. Yazar, "Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek" adlı kitabında metaneti, fedakarlığı oldukça etkili bir şekilde okuruna aktardı. İşte, bu hikayeden sizler için alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 06.11.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:47
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O gün de böyle geçti: Beklemek, hep beklemekle...

Cengiz Aytmatov

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İnsan ancak rüyada düşüncelerinde hür ve ölümsüzdü. Düşleriyle o, gökyüzüne çıkıyor, denizlerin dibine inebiliyordu.

Cengiz Aytmatov

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Hayatın böyle zor olacağını nereden bilecekti?

Cengiz Aytmatov

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Hayallerini, düşlerini bir başkasına aktaramazdı. Çünkü düşler aktarılamaz. İşte bu yüzden, insanlar iz bırakmadan yok olmamalıydılar.

Cengiz Aytmatov

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İnsan karada olunca karayı hiç düşünmez, ama denizde olunca, denizden başka bir şey düşünmez.

Cengiz Aytmatov

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