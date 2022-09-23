Japonya’da yabancılara bakış: Gaijin Kültürü

🔶 Japonya, çalışkanlığın, aile kavramının, yaşlılara saygının ve nezaketli olmanın yaşamda özen gösterilmesi gereken kültürel değerler olduğunu savunan bir ülkedir. Japonya'da bulunan ortak kültürel temalar arasında sosyal gruplara ve doğum yerine dayalı bir kimlik duygusu, insanlarla kibar ve alçakgönüllü bir iletişim, hayatta karşılaşılan zorluklara çözüm odaklı bir yaklaşım, sanatsal faaliyetlerin takdir edilmesi yer alır.

🔶 Tüm bunların içinde doğduğun yere dayalı kimlik duygusu oluşumu Japonların, "yabancılara" bakışını da ortaya koyar. Ülkede var olan gaijin kültürü insanların yabancı insanlara davranışını belirler.

Modernlik adı altında geleneğin reddi