Japonya’da yabancılara bakış: Gaijin Kültürü

🔶 Uchi kelimesi "ev" anlamına gelirken, soto kelimesi "dışarıyı" ifade eder. Temeli, insanları grup içi ve grup dışı olmak üzere iki gruba ayırma fikrinden yola çıkar. Aile, yakın arkadaşlar, iş arkadaşları ve işteki üstleriniz uchi (grup içi) olarak kabul edilir.

🔶 Fakat, müşterileriniz ve gaijinler (yabancılar) "soto" (grup dışı) olarak kabul edilir. Japonlara göre yabancılar her zaman "soto" yani dışarıdadır ve Japonlar her zaman "uchi" yani içeridedir. Bu geleneğe göre de her iki gruptaki insanlara yönelik davranışlarda farklılık gösterir.