"Güneş Bir Noktada Yükselecek, Mücadeleyi Durdurmayın!"

5 /10 İŞGAL 7 EKİM'DE BAŞLAMADI













◾ Basel Adra, Batı medyasının oldukça politik hareket ettiğini söyledi. Öncelikleri ve yaptıkları Filistin'de yaşananları sistematik biçimde karanlıkta bırakmaktı. Buna ek olarak Batı'nın son derece adaletsiz olduğunu vurguladı. "Filistin'de yaşananlar 7 Ekim'de başlamadı ve yalnızca 7 Ekim'den itibaren değerlendirlemez" ifadelerini kullandı. 7 Ekim'in Nakba ile başlayan Filistin topraklarının sömürgeleştirilme sürecinin bir sonucu olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekti:

"Onlar anlatılarını 7 Ekim'le başlatıyorlar. Oysa gerçeği görmek için Nakba'ya kadar gitmeye bile gerek yok; hemen önceki güne 6 Ekim'e bakmak bile yeter. O gün bile Filistinliler İsrail ordusunun saldırılarının hedefi idi. Şimdi Batı Şeria'da hedef, her şehir ve kasabayı küçük bir Gazze'ye dönüştürmek, insanları giderek daralan şehir merkezlerine sıkıştırmak ve her yerleşimi duvarlarla çevrili birer açık hava hapishanesine çevirmek."