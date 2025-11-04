Gazze'de eğitim hakkı ihlali

1 /6













📍 İşgalci İsrail'in soykırımının en yıkıcı boyutlarından birini eğitim sistemini hedef alan sistematik saldırılar oluşturdu. Kavram olarak 2009'da ortaya atılan "skolastisit" ile eğitim (education) ve soykırım (genocide) anlamına gelen "educide", yani eğitimin "kırıma" uğratılmasını hedefleyen politika, 8 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de yoğun bir şekilde uygulandı.

📍 İsrail, yerle bir ettiği okul ve üniversitelerle bir nesli eğitimden mahrum bıraktı.10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle kısıtlı imkanlarla da olsa okullarda yeniden ders zili çaldı ve Filistinli öğrenciler iki yıl sonra eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmeye başladı.