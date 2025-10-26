61 milyon tonluk enkazdan şehir: Gazze

1 /10













▪ UNRWA'nın X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in 2 yıl boyunca abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'nde oluşan yıkıma dikkat çekildi.

▪ İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkımı da gösteren bir video paylaşan UNRWA, Gazze Şeridi'nin geniş alanları kaplayan 61 milyon ton enkazla kaplandığını aktardı.