Filistin Davasının Uluslararası Hukuk Ve Küresel Vicdan Boyutu - Fikriyat

Özge Özkul: Hocam öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Davetimi kabul ettiğiniz için de teşekkür ederim hocam. Nasılsınız?

Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin: Öncelikle ben teşekkür ederim. Değer verdiniz, bizi yayınınıza çağırdınız, okuyucularla bizi buluşturacaksınız inşallah. Bu bizim için çok değerli bir şey. Çünkü ilk baştan beri şunun üzerine basıyorduk: Hem yolculuk sürecinde hem yolculuk sonrasında, ortada bir kazanım ya da bir başarı varsa, bunu hep beraber başardık. Hep beraber bu yolda bir mücadele verdik. Ondan ötürü bu yolculuk sonrasında yaptığımız çalışmaları da çok değerli görüyorum. Çünkü kazanımlar bir noktaya geldikten sonra, bunun hem hukuki açıdan hem de toplumların kalplerinde daha uzun vadede izler bırakması açısından sonrasındaki çalışmalar çok değerli. Sizin şu an yapmış olduğunuz bu yayın ve bunun metne dönecek hali, bizce çok değerli. Elhamdülillah ben iyiyim. Bosna'dayım, Saraybosna'da ikamet ediyordum. Şu an ikinci vatanıma dönüş yapmış bulundum.

ÖÖ: Çalışmalara devam ediyorsunuz değil mi hocam?

MHK: Evet, şu an burada devam ediyoruz. Tam iş başı yapmadım aslında, üniversitede değilim şu an. Biraz daha Sumud sonrasında hem hukuki işlerle ilgilenmeye, arkadaşlarla beraber destek olmaya çalışıyorum. Hem de edebi metinlerle biraz daha hemhal oluyoruz.

ÖÖ: Orada akademisyenlik yapıyorsunuz değil mi?

MHK: Evet, ben üniversitede araştırma görevlisiyim. Benim asıl alanım mülteci hukukuna biraz daha yatkın. Hukukta "returnees" (geri dönenler) diye bir kavram var; geri dönenlerin entegrasyon sürecindeki hukuksal dayanakları üzerine çalışıyorum. Dar bir alanda çalışmayı yürütüyorum genelde. Ama onun dışında hukukun diğer dallarıyla ilgili de (Roma hukuku, hukuk felsefesi, eşya hukuku) üniversitede derslere giriyoruz.