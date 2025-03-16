Geleneğe Bağlı Kalarak Yeni Şeyler Söylemek

3 /8 İçtihat ve Müçtehitlerin Rolü













İçtihat ve Müçtehitlerin Rolü

◾ Programda İslam hukukunda içtihat kavramına da geniş yer verildi. Mahmut Erol Kılıç, fıkıh ilminin temel taşlarından biri olan içtihadın, geçmişin hükümlerine dayanarak günümüz meselelerine çözüm üretme yöntemi olduğunu belirtti. "Kur'an'da ve hadislerde haram ve helal bellidir. Ancak günümüz hayatında doğrudan bir karşılığı bulunmayan yeni meseleler ortaya çıkmaktadır. Bu noktada içtihat devreye girer," diyerek bu sürecin önemini vurguladı.

◾ İçtihadın herkes tarafından yapılamayacağını belirten Kılıç, modern hukuk sisteminde de benzer bir durumun olduğunu söyledi. "Müçtehitler, yani içtihat yapabilen âlimler, belirli bir ilmi seviyeye ulaşmış kimselerdir. Hukuk sisteminde de en yüksek seviyede yargıçlar, belirli bir birikime ulaştıklarında içtihat niteliğinde kararlar verebilirler. Bu da aslında yeni şeyler söylemenin bir yoludur. Ancak bu, rastgele yapılan bir yorum değil, belli bir ilmî disiplin içinde gelişen bir süreçtir."