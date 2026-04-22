Bursa’nın Fethi ve 700 Yıllık Miras

Osman Gazi'nin En Büyük Hayali

◾ Bursa, Osman Gazi'nin en büyük hayallerinden biriydi. Bu hayali gerçekleştirmek oğlu Orhan Gazi'ye nasip oldu.1324 yılının Mart ayında beyliğin başına geçen Orhan Gazi, Bursa ve İznik üzerindeki kuşatmayı sıkılaştırdı ve 1326 senesinin baharında bütün kuvvetleriyle Bursa önüne gelip teslim olunmasını istedi.

◾ Böylece Bursa teslim alınmış oldu. Fethin ardından Osmanlı Beyliği'nin merkezi yapılan Bursa'da, Orhan Gazi tarafından gümüş sikke bastırıldı ve kalenin doğu tarafında; cami, imaret, medrese, hamam ve kervansaraydan oluşan bir külliye yapıldı. Ve sonrasında daha pek çok yapı inşa edildi ve günümüze miras kaldı. İşte, bu sene de Bursa'nın fethinin 700. yılı kutlanıyor.