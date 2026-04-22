Bursa’nın Fethi ve 700 Yıllık Miras
Bundan tam yedi asır önce, 6 Nisan 1326'da dünya tarihinin akışını değiştirecek bir "cihan devletinin" temelleri Bursa'da atıldı. Osman Gazi'nin 'gümüşlü kubbe' hayaliyle başlayan, Orhan Gazi'nin sabrı ve adaletiyle taçlanan bu kutlu fetih, göçebe bir beyliğin yerleşik bir medeniyete dönüşümündeki en kritik nokta. 700 yıldır dinmeyen bir heyecanla, Tophane'den süzülen manevi ışık; bugün hala ipeğin zarafetinde, Ulu Camii'nin görkeminde ve çınarların gölgesinde yaşamaya devam ediyor. Bursa'nın fethi; adaletin, hoşgörünün ve estetiğin yedi yüzyıllık kesintisiz mirası, Osmanlı İmparatorluğu'nun dünyaya bıraktığı ilk ve en derin imzası...
Osman Gazi'nin En Büyük Hayali
◾ Bursa, Osman Gazi'nin en büyük hayallerinden biriydi. Bu hayali gerçekleştirmek oğlu Orhan Gazi'ye nasip oldu.1324 yılının Mart ayında beyliğin başına geçen Orhan Gazi, Bursa ve İznik üzerindeki kuşatmayı sıkılaştırdı ve 1326 senesinin baharında bütün kuvvetleriyle Bursa önüne gelip teslim olunmasını istedi.
◾ Böylece Bursa teslim alınmış oldu. Fethin ardından Osmanlı Beyliği'nin merkezi yapılan Bursa'da, Orhan Gazi tarafından gümüş sikke bastırıldı ve kalenin doğu tarafında; cami, imaret, medrese, hamam ve kervansaraydan oluşan bir külliye yapıldı. Ve sonrasında daha pek çok yapı inşa edildi ve günümüze miras kaldı. İşte, bu sene de Bursa'nın fethinin 700. yılı kutlanıyor.
23 Yıllık Kuşatmanın Sonucu
◾ Bursa, kan dökülerek yapılan büyük bir hücumun aksine sabırla örülmüş bir stratejiyle fethedilmişti. Yaklaşık 23 sene boyunca süren fasılalı kuşatma, şehrin dış dünyayla bağını kesmiş ve Bizans tekfurunu teslim olmaya zorlamıştı.
◾ Osmanlı Beyliği, kaleyi yıkmak yerine onu çevresindeki hisarlarla (bilhassa Balabancık ve Aktimur hisarları) abluka altına almış ve ikmal yollarını kapatmıştı. İşte bu güzide belde yıpratılmadan teslim alınmıştı.
Orhan Gazi: Bir Beylikten Devlet Adamlığına
◾ 6 Nisan 1326 tarihinde şehri teslim alan Orhan Gazi, fetihten sonra sergilediği tutumla Osmanlı Devleti'nın adalet anlayışını dünyaya adeta haykırmıştı. Şehir halkına can ve mal güvenliği verilmiş, isteyenlerin şehri terk etmesine izin verilmiş, kalanlara ise tam bir inanç özgürlüğü tanınmıştı..
◾ Bu yaklaşımı ilerde Fatih Sultan Mehmed de İstanbul'u fethederken kullanacaktı. Osmanlı'nın bu hoşgörü yaklaşımı Bursa'nın kısa sürede bir Türk-İslam şehri haline gelmesini hızlandırmış ve Orhan Gazi'yi bir "Sultan" kimliğine taşımıştı...
Beylikten Devlete İlk Büyük Dönüşümün Hikâyesi
◾ Bursa'nın fethi, Osmanlı'nın siyasi statüsünü kökten değiştirecekti. Söğüt ve Domaniç gibi uç bölgelerden çıkan beylik, Bursa ile birlikte gerçek bir merkez olmuştu. 1335 yılında bu kent,"payitaht" ilan edilmişti.
◾ Bu vesileyle şehrin ve devletin ilk sarayı "Bey Sarayı" kurulmuş, devlet bürokrasisi şekillenmeye başlamıştı. Bu somut olarak beylikten bir devlet idaresine geçişin ilk gelişmeleriydi.
Ekonomik Bağımsızlık: İlk Osmanlı Akçesi
◾ Bir devletin şüphesiz bağımsızlığının en büyük sembolü, kendi adına para bastırmasıdır. Bursa'nın fethinden sonra Orhan Gazi, şehirde ilk Osmanlı akçesini böylece bastırmış olur.
◾ Bu adım, Osmanlı'nın Bizans ve diğer beylikler karşısında ekonomik rüştünü ispat etmesi anlamına geliyordu. Bursa, ipek yolu üzerindeki stratejik konumuyla bu ekonomik gücü beslemiş ve kısa sürede bölgenin ticaret merkezi haline gelmiştir.