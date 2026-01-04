Bursa’da bunları yapmadan dönme

1 /10













TAHANLI YEMEDEN DÖNME

◾ Bursa, yeşilin binbir tonunu barındıran doğasıyla tarihin derin izlerini birleştiren, huzur dolu bir şehir. Bursa'nın sırtını dayadığı heybetli Uludağ, kışın beyaz bir örtüyle şehri selamlarken, bahar geldiğinde eteklerinden süzülen serin sularla ovayı canlandırır. İşte, hem doğası hem tarihiyle insanı etkileyen bu kentin olmazsa olmazlarından biri de meşhur "tahanlı."

◾ Bursa'da tarihi yerleri adımlamadan evvel güzel bir kahvaltıyla güne başlamak isterseniz size tavsiyemiz, tahinli ile günü karşılayabilirsiniz.