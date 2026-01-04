Bursa’da bunları yapmadan dönme
Bursa'nın keşfedilmemiş hazineleri, turistik rehberlerde yer almayan ancak şehrin gerçek ruhunu yansıtan özel duraklardan oluşuyor. Osmanlı'nın ilk başkenti olan bu kadim kentin dar sokaklarında, tarihi hamamlarında, asırlık çınarlarının gölgesinde ve yerel esnafın samimi sohbetlerinde saklı kalmış deneyimler, ziyaretçileri bambaşka bir dünyaya taşıyor. Unutulmaz lezzetler, eşsiz mimari yapılar ve tarihi dokular bir araya gelerek benzersiz bir kültürel mozaik oluşturuyor. Her adımda ayrı bir keşif barındıran bu kadim kentte "bunları yapmadan dönme" dediğimiz faaliyetler, Bursa deneyimini sıradan bir şehir gezisinden çok daha ötesine taşıyor...
TAHANLI YEMEDEN DÖNME
◾ Bursa, yeşilin binbir tonunu barındıran doğasıyla tarihin derin izlerini birleştiren, huzur dolu bir şehir. Bursa'nın sırtını dayadığı heybetli Uludağ, kışın beyaz bir örtüyle şehri selamlarken, bahar geldiğinde eteklerinden süzülen serin sularla ovayı canlandırır. İşte, hem doğası hem tarihiyle insanı etkileyen bu kentin olmazsa olmazlarından biri de meşhur "tahanlı."
◾ Bursa'da tarihi yerleri adımlamadan evvel güzel bir kahvaltıyla güne başlamak isterseniz size tavsiyemiz, tahinli ile günü karşılayabilirsiniz.
IRGANDI KÖPRÜSÜ'NÜ MUHAKKAK GÖR
◾ Bursa'da mutlaka görmelisin dediğimiz yerlerden biri kesinikle Irgandı Köprüsü. Tarihi köprü, dünyada sadece dört örneği bulunan arastalı köprüden yalnızca biri kabul ediliyor. Köprü, Bursa'nın önemli derelerinden biri olan "Gökdere"nin üzerine kurulu.
◾ Aynı zamanda bu dere, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin sınırını oluşturmakta. Köprüde sade bir mimari üslup hakim. Doğal taşlarla ile bezenmiş yerler, köprüye tarihi bir hava katarken; sarı boyalı dükkanlar ise ziyaretçilerine nostalji yaşatmakta. Dükkanlarda turistlerin ilgisini çekecek geleneksel eşyalar, ağırlıklı olarak takılar bulunuyor.
YEŞİL TÜRBE'Yİ ZİYARET ET
◾ Sıradaki durağımız Yeşil Türbe. Burası, Bursa'daki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan yapılardan. Yapı, 1421 yılında Yeşil Camii'nin güneyine Çelebi Mehmed tarafından inşa ettirilmiş. Türbenin mimarı, Çelebi Mehmed'in veziri Hacı İvaz Paşa'dır. Ahşap boyamalarını Tebrizli Ahmed oğlu Ali, kalem işçiliğini Nakkaş Ali bin İlyas, çini işlemelerini ise Mecnun Dede yapmış.
◾ Türbede Çelebi Mehmed'in dışında; Sultanın oğulları Mustafa, Mahmud, Yusuf; kızları Selçuk Hatun, Hafsa Sultan, Ayşe Hatun, Sitti Hatun ve süt annesi Daye Hatun ile toplam 9 kabir bulunuyor. Şehrin simgelerinden biri olan bu yapı, iki katlı. Alt katında da odalar mevcut. Naaşlar, girişi doğu tarafında olan ve şu anda kapalı tutulan bodrumda yer almakta.
MEŞHUR BURSA İSKENDERİ'Nİ YE
◾ Bursa deyince akıllara gelen belli yemekler var. Bunlardan biri şüphesiz "İskender." Uludağ'ın meşhur yaylalarındaki otlar ve kekik ile beslenen koyun ve kuzu etleri ila hazırlanan kebap,yerli yabancı herkesin favorisi. Kebap; yoğurt, domates sosu ve tereyağı ile tatlandırılır.
◾ Bursa ile özdeşleşmiş olan bu yemeğin yanı sıra candık da oldukça yaygın. Candık aslında bir içli pide çeşidi. İçli pideye göre hamuru daha kalın ve küçük olmakta, şekli ise kayık veya daire şeklinde.
EMİR SULTAN TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ET
◾ Bursa'nın en güzel tepelerinden birindeyiz. Burası merkeze çok yakın değil o yüzden pek çok insanın bilmediği bu yeri muhakkak görmelisiniz. Bahsi geçen yer Emir Sultan Türbesi. Emir Sultan'ın eşi Hundi Fatma Sultan tarafından yaptırılan Emir Sultan Camii'nin avlusunda bulunan türbe zamanla tahribata uğramış, Sultan II. Abdülhamid'in şehzadeliği sırasında yani 1868 senesinde yenilenmiş.
◾ Türbe; sekiz köşeli bir planlı, üzerini yüksek bir kasnağın taşıdığı kubbe örtmekte. İçeride, ortada Sultan Yıldırım Beyazid'in damadı Halveti şeyhi Emir Sultan'ın parmaklıklarla çevrili sandukası, yanındaysa oğlu Emir Ali Çelebi ile Hundi Sultan'ın ve iki kızının sandukaları bulunuyor. Burayı özel kılan şey şüphesiz avlusu. Avlu dışındaki Bursa manzarası da görülmeye değer.