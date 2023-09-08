Ağız kopuzunun serüveni

TÜRKLERİN EN ESKİ ÇALGI ALETİ

🔸 En eski Türk çalgısı olarak kabul edilen ağız kopuzu, Türklerin yaşantısında çok müstesna bir yere sahiptir. Yaklaşık 6 asırlık bir geçmişe sahip bu çalgı aleti hakkında ulaşabileceğimiz bilgiler ise kısıtlıdır.

🔸 Konuya dair yazılı kaynaklara bakıldığında, Türk Edebiyatı'nın Menşei adlı eserinde Fuat Köprülü şu ifadeleri kullanır:

"Her bir milletin nağmeleri terennüme mahsus milli bir sazı vardır ve hatırası asırlarca devam etmektedir."

Türk Edebiyatı'nın Menşei

Bu eserde Fuat Köprülü, edebiyatın kaynağını din olarak görmektedir. Bu makaleye göre ilk şairler Batı'da musikişinas, rahip, hekim ve peygamberdi.Türklerde ise ilk şairler çeşitli topluluklarda "kam", "baksı" ya da "ozan" adıyla anılan şamanlar olarak kabul edilmekteydi.

Fuat Köprülü kimdir?

Mehmet Fuad Köprülü; Türk edebiyatçı, Türkolog, edebiyat tarihçisi, siyasetçi ve eski dışişleri bakanı bir kimsedir.