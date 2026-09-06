Yeryüzü Mucizesi

2 /13 Allah yeryüzünü döşek, göğü bina kıldı















"Rabbiniz ki, sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır; gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır; artık siz de bile bile O'na eş ve ortaklar koşmayın."

Bakara Suresi, 22. ayet

🍃Bakara suresinde yer alan bu ayet, Allah'ın insanı başıboş bırakmayarak onun yaşamı için gerekli tüm fiziksel düzeni nasıl kusursuzca kurduğunu gözler önüne serer.

🍃Yeryüzünü insanların rahatça yaşayıp üretim yapabileceği bir döşek gibi hazırlayan, gökyüzünü dengeli bir yapıyla inşa eden ve gökten indirdiği suyla hayatı ve çeşit çeşit rızıkları var eden Yaratıcı, her an bu nizamı gözetmektedir. İnsana düşen görev ise, aklını ve fıtratındaki bu açık gerçekleri doğru kullanarak her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a yönelmek, bile bile O'ndan başkasına ortak koşmamaktır.

Efendimiz'i (sav) Hüzünlendiren Sureler