Türkülerde dağ imgesi

🔸 Türküler içinde bazı mekan, zaman ve kişiler ayrıcalıklı konumları sebebiyle emsallerinden ayrıldı. Bunlar içinde sevgili imgesinden sonra en çok öne çıkan ise dağlar oldu. İslamiyet öncesinden bu yana dağlar, Türk kültüründe önemli bir noktada oldu. Milletimizin İslam ile şereflenmesinin ardından dağ kültü, kendisine yine kuvvetli dayanak noktaları buldu.

🔸 Zira dağlar Kur'an-ı Kerim'de denge merkezi olarak geçmekte. Allah Resulü Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Hira mağarasında tefekkür etmesi, Sevr mağarasında saklanması, Hz. Musa'nın (A.S.) Allah Teala ile Tur Dağı'nda konuşması dağları önemli bir varlık olarak öne çıkardı.

OKUYUCUYA NEFES ALDIRAN SEVGİ: EDEBİYATIMIZDA DOĞA