Üç ayların kapısı: Regaib Gecesi’ni nasıl idrak edelim?

1 /10













💠 Mukaddes Üç ayların kapısı, Rabbimizden hakkıyla isteme vaktimiz ve merhamet mevsimine çıkan yol olan bir Regaib gecesine daha erişmenin mutluluğunu ümmet olarak idrak etmekteyiz.

💠 Güzel bir rağbetle istenen şey anlamını taşıyan "Regaib"in sırrı muhakkak ki içerisinde saklı. Bu gece müminler olarak evvela Hak Teala'dan (CC) rağbetle, ısrarla istemeli, kurtuluştan ümit kesmemeliyiz.