Üç ayların kapısı: Regaib Gecesi'ni nasıl idrak edelim?
Üç ayların ilki olan Receb'in ilk Cuma gecesi, Regaib Kandili olarak idrak edilir. Dokuz ay boyunca büyük bir hasret ile beklenen Üç aylar, kulun manevi yolculuğunda önemli bir durak, arınma mevsimidir. Bu gece idrak edeceğimiz Regaib Kandili, rağbetin sadece Hak Teala'ya olması gerektiğiniz bizlere hatırlatır. Bu açıdan bir tevhid çağrısı olan bu mukaddes geceyi en güzel şekilde geçirmeli, bu pınardan doya doya içmeliyiz. Üç ayların kapısı: Regaib Gecesi'ni nasıl idrak edelim sorusunun cevabını aradık.
💠 Mukaddes Üç ayların kapısı, Rabbimizden hakkıyla isteme vaktimiz ve merhamet mevsimine çıkan yol olan bir Regaib gecesine daha erişmenin mutluluğunu ümmet olarak idrak etmekteyiz.
💠 Güzel bir rağbetle istenen şey anlamını taşıyan "Regaib"in sırrı muhakkak ki içerisinde saklı. Bu gece müminler olarak evvela Hak Teala'dan (CC) rağbetle, ısrarla istemeli, kurtuluştan ümit kesmemeliyiz.
💠 Regaib gecesi, her sene büyük bir sabırla beklediğimiz merhamet ve mağfiret mevsimi Üç aylara erişmenin güzel karşılığı. Bu mukaddes gece bize rağbetin sadece Allah Teala'ya olması gerektiğini sürekli hatırlatmakta.
💠 Regaib gecesinin bize müjdelediği Üç aylar, Müslümanların üzerine rahmet ve bereketin adeta sağanak halinde yağdığı bir rahmet mevsimi, bağışlanmanın iklimi...
💠 Bu denli rahmet ve bereket yüklü bir geceye ulaşmak maalesef her kula nasip olmamakta. Kültürümüzde kandil olarak isimlendirilen mukaddes geceleri sanki son defa idrak edecekmişiz düşüncesinde olmamız ve buna uygun olarak eda etmemiz gerekmekte.
💠 Bunun en güzel yansımalarından birisi de Regaib gecesini ibadetle bezemek. Bu minvalde nafile ibadetler ve nafile namazlar kılınmalı, ibadetlerde huşu öncelenmeli.
💠 Allah Teala'nın verdiği nimetler için en güzel şükür ifadesi namazdır. Müslümanlar sevinç, üzüntü, korku gibi durumlarda namaz kılar, varılan her secde Hak Teala'yı hatırlatır.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Namaz dinin direğidir."
(Tirmizi, İman 8)
💠 Zikir, şükür ve tesbih gibi ibadetleri zımnında tutan namaz ibadeti, Hz. Peygamber (SAV) tarafından dini ayakta tutan amel olarak değerlendirilmekte.
💠 Yüce Allah'ın (CC) kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in tilaveti de Regaip Kandili'nde sıklıkla gerçekleştirilmekte. Zira Kur'an-ı Kerim müminler için hem şifa hem de rahmet...
💠 Regaip gecesinde Allah'ı (CC) anmak maksadıyla Kur'an-ı Kerim okuyan Müslümanlar, bunu bir ibadet bilinciyle gerçekleştirmekteler.