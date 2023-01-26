Regaip Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?
Hiç şüphesiz yılın her mevsimi, vaktin her saniyesi kısa dünya hayatına sahip bizler için oldukça önemlidir. Ancak ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde işaret edilen mübarek Üç aylar, Müslümanlar için ayrı bir ehemmiyete sahiptir. Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan bu ilahi iklimin ilk Cuma gecesi ise "kendisine rağbet edilen" anlamındaki Regaip Kandili'dir. Peki, Regaip Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?
Giriş Tarihi: 26.01.2023
12:56
Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
13:01
➤ Her yıl, ilahi iklimiyle tüm İslam alemini saran Ü
ç aylar, Hicri takvimde Recep ayıyla başlar, Şaban ve Ramazan aylarıyla devam eder.
➤ İçinde savaşmanın yasaklandığı
"haram aylar"dan Recep ayını da barındıran Ü ç aylar manevi güzellikler taşıyan özel gün ve geceler bulundurur.
➤ Müslümanlar, Ramazan bayramıyla sona eren
bu üç aylık manevi iklimi yoğun duygular içerisinde, dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirerek, ibadet ve taat üzere geçirirler.
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Recep, Şaban ve Ramazan ayları insanın kişisel düzenini oluşturması, manevi bir havaya girmesi ve Hak Teala'ya yönelmesi açısından önemli bir noktadadır.
Üç aylar nedir? Üç aylarda ne yapılır?
➤ Peygamber Efendimizin (SAV)
hadis-i şeriflerde sık sık ehemmiyetinden bahsettiği bu aylar, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gibi birbirinden değerli kandil gecelerini içerisinde barındırmasıyla da Müslümanlar için ayrı değer ifade eder.
➤ Dolayısıyla
gönüllerimizi aydınlatan kandiller, hayatın her anı önemli olsa da biz Müslümanlar için ayrı bir dönüm noktası niteliğindedir.
"Muhakkak ki zaman Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Sene on iki aydır. Onlardan dördü haram aylarıdır. Bunlardan üçü peş peşesi Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, bir de Cemâziyel-âhir ile Şaban ayları arasında olan Mudar Kabilesi'nin ayı Recep'tir."
(Buhârî; Tefsir, Sûre, 8,9-, Bed'ül-Halk, 2; Meğazi, 77-, Edâhi 5)
Regaib Kandili ne demek?
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Beş mübarek kandil gecesinden dördünün üç aylar içinde olması, bu zaman diliminin ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olunarak dini duyarlılığın daha yoğun olarak yaşanmasına zemin hazırlar.
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Tezekkür ve tefekkürün büyük önem kazandığı bu gecelerde rutin olarak yerine getirdiğimiz ibadetlerin yanı sıra nâfile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak gibi fikri ve ameli ibadetler bireysel hatalarımızın önüne geçmemize ve takvamızı artırmamıza vesile olur.
"Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır."
( Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276)
İslam'da kandillerin yeri ve Regaib kandili...
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Receb ve Şaban ayları Ramazan ayı gelmeden onu karşılayan ve müjdeleyen aylardır. Müslümanlar için ayrı bir önem ifade eden Ü ç aylar, bireyde iradenin kontrol altına alınmasında önemli bir değer ifade eder.
➤ Kulun kendi kusurlarının farkına vararak,
hatalarından ve günahlarından dolayı af ve bağışlanma dilemesi bireysel olarak hayatında bir kademe atlaması ve insanlara karşı bu minvalde davranışlar sergilemesi anlamına gelir.
"Allah'ım,
Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur (Ramazan ayını bize mübarek eyle)"
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/259)
Üç ayların faziletinden nasıl yararlanabiliriz?
➤ Oruç,
Ramazan ve özellikle üç aylar ile birlikte anılan ve özdeşleşen kavram olur. Nafile ibadetlerin, zikir ve namazların diğer aylardan daha sık yerine getirildiği bu ayda özellikle oruç baş ibadetlerdendir.
➤ Peygamber Efendimiz (SAV) de
üç aylarda sık sık oruç tutar ve sahabi efendilerimize de sık sık oruç tutmalarını tavsiye ederlerdi. Bu minvalde önemli gün ve gecelerde oruçlu olmak tavsiye edilir.
Peygamber Efendimiz'in tuttuğu nafile oruçlar