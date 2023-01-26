Regaip Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?

➤ Peygamber Efendimizin (SAV) hadis-i şeriflerde sık sık ehemmiyetinden bahsettiği bu aylar, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gibi birbirinden değerli kandil gecelerini içerisinde barındırmasıyla da Müslümanlar için ayrı değer ifade eder.

➤ Dolayısıyla gönüllerimizi aydınlatan kandiller, hayatın her anı önemli olsa da biz Müslümanlar için ayrı bir dönüm noktası niteliğindedir.

"Muhakkak ki zaman Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Sene on iki aydır. Onlardan dördü haram aylarıdır. Bunlardan üçü peş peşesi Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, bir de Cemâziyel-âhir ile Şaban ayları arasında olan Mudar Kabilesi'nin ayı Recep'tir."

(Buhârî; Tefsir, Sûre, 8,9-, Bed'ül-Halk, 2; Meğazi, 77-, Edâhi 5)