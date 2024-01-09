Üç Aylarda ne yapılır? Üç Aylarda yapılacak ibadetler
İslam alemi için manevi bir iklimi temsil eden üç aylar; 2024 yılında 12 Ocak Cuma günü başlayacak. Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan ve Ramazan Bayramı ile sona eren bu dönem oldukça mukaddestir. Müslümanların dini hissiyat ve ibadetlerini artırdığı, gündelik hayatlarını sorgulayarak kulluk noktasında bir yenilenme yaşadıkları dönemdir. Peki, üç aylarda ne yapılır? Üç aylarda yapılacak ibadetler...
Giriş Tarihi: 10.01.2024
10:26
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
🔸 İslam alemi için
manevi bir iklimi temsil eden üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşur. Recep ayı ile başlayıp Ramazan Bayramı ile sona erer.
🔸 Bu dönemde Müslümanlar,
dini hissiyat ve ibadetlerini artırır, gündelik hayatlarını sorgulayarak kulluk noktasında bir yenileme ve zenginleşme fırsatı bulur.
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ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ
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Regaib, Mirac, Berat ve Kadir gibi mübarek gecelerin içerisinde bulunduğu üç aylar, Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir. Müminler bu dönemde ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olur.
🔸 Üç aylar içerisindeki önemli günler; Receb ayının ilk cuma gecesi
Regaib, aynı ayın yirmi yedinci gecesi Mirac, Şaban ayının on beşinci gecesi Berat ve Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesi olarak idrak edilir. Kandil gecelerinin en önemlisi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir gecesidir.
ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
🔸 Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran üç ayların başlangıcı
Regaib gecesidir. Regaip Kandili, Diyanet 2024 Dini Günler Takvimi'ne göre, 11 Ocak 2024 tarihinde idrak edilecek.
🔸 Recep ayıyla birlikte üç aylar,
12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili 24 Şubat 2024 Pazartesi günü gerçekleşecek. Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak. Üç ayların bitişini temsil eden Ramazan Bayramı, 10 Nisan Pazartesi ile 12 Nisan Çarşamba tarihleri arasında kutlanacak.
Üç ayların faziletinden nasıl yararlanabiliriz?
ÜÇ AYLAR İBADETLERİ
🔸 On bir ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olan üç aylarda Cenab-ı Hakk,
rahmet ve bereket kapılarını sonuna kadar açar. Üç aylar, müminin kendisine çekidüzen vermesi, ibadetlerini artırarak Rabbinden af dilemesi için bir fırsattır.
🔸 Bu mübarek ayların
feyiz ve bereketinden faydalanmak isteyen Müslümanlar, kötülükleri azaltarak iyilikleri çoğaltmalı, süreci bol bol ibadet edip oruç tutarak geçirmelidir.
ÜÇ AYLAR ORUCU
🔸 Rahmet ve bereket zamanı olan üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış
nafile ibadetler vardır. Bunlardan biri oruç tutmaktır. Receb ve Şaban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek Ramazanla birleştirilmesi "üç aylar orucu" şeklinde isimlendirilir.
🔸 Ramazan ayında
kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefaret orucunun Receb ve Şaban aylarında tutularak böylece üç ayların oruçlu geçirildiği görülür.
Müslüman gönüllerin baharı üç aylar ile ilgili kavramlar