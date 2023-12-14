Tevbe Suresinde münafıkların özellikleri
Peygamber Efendimiz (SAV), münafıklar için "Onlar, iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye!" buyurmuştur. Ayet ve hadis-i şeriflerde Müslümanların münafıklık alametlerinden kaçınmalarını öğütlenir. Münafıklığın alametleri arasında inanç noktasında kararsızlık (tezebzüb), korkaklık, yalancılık, kötülük ve bozgunculuğa eğilimli yapılar öne çıkar.
Giriş Tarihi: 19.12.2023
14:36
TEVBE SURESİ
🔸 Tevbe Suresi,
Kur'an-ı Kerim'in mushaf sırasına göre dokuzuncu suresidir. Aynı zamanda Medine-i Münevvere'de nazil olan son sure hüviyetine sahiptir. Sure, adını 117. ve 118. ayetlerde geçen "tevbe" kavramından alır.
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Tevbe Suresinde, müşrik ve münafıkların gittiği yanlış yoldan dönmeleri gerektiğine ve onların tövbe etmelerinin gerekliliğinden bahsedilir.
🔸 Sureye
"Berâe" Suresi de denilir. Berâe, surenin ilk ayetlerinde geçer ve "hiçbir sorumluluk kabul edilmeyeceğine dair bildiri" anlamına gelir.
*Müşrik ne demektir? Müşrik, Allah'a şirk koşan demektir.
*Şirk nedir? Şirk, Allah'a ortak koşmaktır.
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TEVBE SURESİ KAÇ AYETTİR?
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Kur'an-ı Kerim'de besmelesiz başlayan tek suredir. Toplamda 129 ayetten oluşur.
🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) surenin nüzûlünden bir yıl sonra vefat etmiştir.
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Hulefa-yi Raşidin devrinin üçüncü halifesi olan Hz. Osman (RA) döneminde Kur'an-ı Kerim mushaf haline getirilir ve Tevbe suresinin başına besmele yazılmaz. (Tirmizî, "Tefsîr", 9/1).
*Hulefâ-yi Râşidîn Devri nedir?
Resulullah'ın (SAV) vefatından sonra Hz. Ebubekir'e (RA) biat edilmesiyle başlayan ve Hz. Ömer (RA) ve Hz. Osman'ın (RA) hilâfetleriyle sürüp Hz. Ali (RA) ile sona eren döneme "Hulefâ-yi Râşidîn Devri" denir. Bu aynı zamanda 'Dört Halife Dönemi' de olarak da bilinir.
*Halife ne demektir?
Hz. Peygamber'den (SAV) sonra, O'nun (SAV) vekili olarak Müslümanların imamlığını ve şeriatının koruyuculuğunu yapmakla görevli kimsedir.
MÜNAFIK NEDİR?
🔸 Münafık sözlükte olduğundan başka türlü görünmek anlamına gelen "nifak" kelimesinden türemiştir. Yani inanmadığı halde kendisini Müslüman olarak gösteren kimseye "münafık" denir. Bu kişi i man ile küfür arasında bocalar durur.
🔸 Kur'an-ı Kerim'de münafık kelimesi iki tip insan için kullanılır. Birincisi, halis münafıklardır. Bunlar; "Aslında inanmadıkları halde Allah'a ve âhiret gününe iman ettik" derler (el-Bakara 2/8).
🔸İkincisi, irade zayıflığı, tembellik yüzünden iman ile küfür arasında şüphe içinde bocalayanlardır. (en-Nisâ 4/137, 143; et-Tevbe 9/44-45).
➡ Münafıklar
imandan çok küfre yakın iki yüzlü insanlardır. (Âl-i İmrân 3/167)
KUR'AN-I KERİM'E GÖRE MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİ
TEVBE SURESİNDE MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİ
🔻 Allah Teala (CC),
Tevbe Suresinde bulunan muhtelif ayetlerde münafıkların özelliklerini zikreder. Müslümanlar, bu sıfatların bilincinde olarak hayatlarına çekidüzen vermek ve münafıklara karşı dikkatli olmak mecburiyetindedirler. Tevbe Suresine göre münafıkların özellikleri şöyledir:
🔻 İnanç noktasında kararsızlık (tezebzüb) yaşamaktadırlar.
"Senden izin isteyenler sadece, Allah'a ve âhiret gününe iman etmeyenler ve şüpheye kapılmış olanlardır; onlar şüpheleri içinde bocalayıp dururlar." (Tevbe Suresi, 44. ayet)
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TEVBE SURESİ 44. AYET TEFSİRİ
Kolay elde edilecek bir kazanç ve kısa bir yolculuk olsaydı mutlaka peşinden gelirlerdi; fakat o meşakkatli yol onlara uzun geldi. Bir de kalkıp, "Gücümüz olsaydı inanın ki sizinle beraber sefere çıkardık" diye Allah'ın adına yemin edecek, böylece kendilerini helâke sürükleyecekler. Oysa Allah onların yalan söylediklerini elbette biliyor.
🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) münafıkların aralarından bazılarının cenaze namazlarını da kıldırmıştı. Aynı zamanda münafıklara karşı dikkatli olmak gerektiğini vurgulamış ve münafıklık alametlerinden Allah'a sığınmayı Müslümanlara öğütlemiştir.
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