Tevbe Suresinde münafıkların özellikleri

TEVBE SURESİ KAÇ AYETTİR?

🔸 Kur'an-ı Kerim'de besmelesiz başlayan tek suredir. Toplamda 129 ayetten oluşur.

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) surenin nüzûlünden bir yıl sonra vefat etmiştir.

🔸 Hulefa-yi Raşidin devrinin üçüncü halifesi olan Hz. Osman (RA) döneminde Kur'an-ı Kerim mushaf haline getirilir ve Tevbe suresinin başına besmele yazılmaz. (Tirmizî, "Tefsîr", 9/1).

*Hulefâ-yi Râşidîn Devri nedir?

Resulullah'ın (SAV) vefatından sonra Hz. Ebubekir'e (RA) biat edilmesiyle başlayan ve Hz. Ömer (RA) ve Hz. Osman'ın (RA) hilâfetleriyle sürüp Hz. Ali (RA) ile sona eren döneme "Hulefâ-yi Râşidîn Devri" denir. Bu aynı zamanda 'Dört Halife Dönemi' de olarak da bilinir.

*Halife ne demektir?

Hz. Peygamber'den (SAV) sonra, O'nun (SAV) vekili olarak Müslümanların imamlığını ve şeriatının koruyuculuğunu yapmakla görevli kimsedir.