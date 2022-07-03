Taşa kazınan tarih: Kitabeler

🔹 Yeryüzünde asil imparatorluğun taşıdığı manayı yüzyıllar boyu, gelecek nesillere aktarmaya devam edecek yapılar elbette Osmanlı için de ayrıca hususi bir özelliğe sahipti.

🔹 Sadece asrını değil geleceğin idealini hedefleyen bu devlet için, bıraktığı eserlerde bir açıklama ve dua niyetinde kitabelere yer vermek mutad bir geleneğe dönüştü.

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