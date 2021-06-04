Şeytanın vesvesesinden nasıl kurtuluruz? En çok merak edilen dini konular...
Şeytanın vesvesesinden nasıl kurtuluruz? En çok merak edilen dini konular...
Kişinin İslam'a uygun yaşaması için davranışlarının hükmünü bilmesi gerekir. Bunu öğrenebileceği iki temel kaynak vardır: Kur'an-ı Kerim ve onun hayata uygulanmış şekli olan Peygamber Efendimizin (sav) hadisleri. Bu nedenle yüce kitabımızın emirleri ve Allah Resulü'nün sünnetleri ışığında, her Müslümanın günlük hayatta kendisine gerekli olan dini bilgileri öğrenmesi farzdır. Peki, şeytanın vesvesesinden nasıl kurtuluruz? Erkeğin altın yüzük takmasının hükmü nedir? İslam'a göre nazar var mıdır? Çocuklara Allah'ın isimleri verilebilir mi?