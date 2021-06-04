Şeytanın vesvesesinden nasıl kurtuluruz? En çok merak edilen dini konular...

🔸 Vesvese, insanın içine doğan zararlı uyarıcı, kötü duygu ve düşünce, telkin, şüphe, fısıltı, evham gibi anlamlara gelir. Şeytanın kötü bir işin yapılması ya da iyi bir işin eksik yapılması için insanı kışkırtması manalarında da kullanılır.

🔸Kur'an'da insanlara vesveseci şeytanın şerrinden Allah'a sığınılması emredilir.

"De ki: "Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!" (Nâs suresi,1-6. ayetler)

🔸Hadis-i şeriflerde de müminlere, vesvese ile hareket etmemeleri tavsiye edilir.

"Namaza nidâ edildiğinde (ezan veya ikamet okunduğunda) şeytan geri döner, ezanı duyamayıncaya kadar yellenerek kaçar, uzaklaşır. İkamet bitince döner, kişi ile nefsi arasına vesvese atarak şöyle der: "Şunu hatırla, şunu hatırla, bunu hatırla ... ta kaç rekat kıldığını hatırlayamayıncaya kadar devam eder." Kişi de kaç rekât kıldığını hatırlayamayacak kadar şaşırır." (Buhârî, Ezan, 4; Müslim, Salat, 16,18, 19; Ebû Dâvud, Salat, 30)