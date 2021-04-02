Vesvese nedir? İbadetlerde vesveseden korunmanın yolları...

Kalbe gelen düşüncenin iyi mi kötü mü olduğunu anlamak, bu düşüncenin Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olup olmadığı ile ölçülmektedir.

🔸 Allah'ın emrettiği, İslam'ın öğütlediği şeyler iyidir ve melekler tarafından kişiye ilham edilmiştir.

🔸 İslam'ın beğenmediği ve yasakladığı şeyler ise kötüdür ve şeytan ya da nefis tarafından kalbe vesvese verilmiştir.

🔸 Bu nedenle Müslümanlar, Allah'ın emirlerini ve İslam'ın buyruklarını iyi öğrenmeli; kalplerine doğan düşüncelerin ilham mı yoksa vesvese mi olduğunun ayırdına varabilmelidir.

🔸 İnsanın şeytandan kurtulması mümkün değildir ve bu konuda Allah'ı zikretmesi, ona sığınması öğütlenmiştir.

Peygamber Efendimiz (sav), bu konuda şöyle buyurmuştur:

"Her insanın kendine ait bir cini (şeytanı) vardır."

Darimi, Rikak, 25

"Doğan hiç bir çocuk yoktur ki kalbi üzerinde sinsi bir şeytan bulunmuş olmasın. İnsan, Allah'ı zikrederse geri çekilir, zikirden gaflet ederse vesvese verir. Bu, Allah'ın "el-vesvâs el-hannâs" sözüdür."

İbn Ebi Şeybe, el-Musannef, No: 34774; Taberi, Nas, 114/4

🔸 Sahabelerden Abdullah ibn Abbas, Nas suresinde geçen "el-vesvâs el-hannâs" ile ilgili olarak şöyle demiştir:

"Şeytan Âdemoğlunun kalbi üzerine oturur. İnsan Allah'ın zikrini unutup gafil olursa vesvese verir. Allah'ı zikrederse geri çekilip siner."

Hâkim, el-Müstedrek, No: 3991; Taberi, Câmiu'l-beyan, Nas, 114/4

🔍 İnşirah suresi okumak neye iyi gelir?