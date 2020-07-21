İnşirah suresi okumak neye iyi gelir? İnşirah suresi fazileti ve anlamı!

Elem neşrah leke sadrak... Hayatımızın en umutsuz en çaresiz belki de en çıkmaz anlarında, sesimiz çıkmadan duyurmaya çalıştığımız yardım çığlıklılarımızın bir duyanı, bir göreni ve el uzatanı var. Yaşadığımız her engelin ve zorluğun sonunda mutlaka bir kolaylık var. Biz yeter ki doğru kapıyı; bedenimizi uyuşturanı değil de ruhumuzu doyuran kapıyı çalalım. Peki, İnşirah suresi okumak neye iyi gelir? İnşirah suresi kaç kez okunmalı? İnşirah suresi okumanın faydası nelerdir? İnşirah suresi fazileti ve anlamı!