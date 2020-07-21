Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • İnşirah suresi okumak neye iyi gelir? İnşirah suresi fazileti ve anlamı!

İnşirah suresi okumak neye iyi gelir? İnşirah suresi fazileti ve anlamı!

Elem neşrah leke sadrak... Hayatımızın en umutsuz en çaresiz belki de en çıkmaz anlarında, sesimiz çıkmadan duyurmaya çalıştığımız yardım çığlıklılarımızın bir duyanı, bir göreni ve el uzatanı var. Yaşadığımız her engelin ve zorluğun sonunda mutlaka bir kolaylık var. Biz yeter ki doğru kapıyı; bedenimizi uyuşturanı değil de ruhumuzu doyuran kapıyı çalalım. Peki, İnşirah suresi okumak neye iyi gelir? İnşirah suresi kaç kez okunmalı? İnşirah suresi okumanın faydası nelerdir? İnşirah suresi fazileti ve anlamı!

Giriş Tarihi: 21.07.2020 02:13 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 13:48
  • 1
  • 12
İnşirah Suresi Okunuşu
İnşirah Suresi Okunuşu

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- Elem neşrah leke sadrâk.

2- Ve vada'nâ 'anke vizrâk.

3- Elleziy enkada zahrâk.

4- Ve refa'nâ leke zikrâk.

  • 2
  • 12
İnşirah Suresi ezberle...
İnşirah Suresi ezberle...

5- Feinne me'al'usri yusrâ.

6- İnne me'al'usri yusrâ.

7- Feizâ ferağte fensab.

8- Ve ila Rabbike ferğab.

Fikriyat'ın podcast sayfasından İnşirah Suresi'ni dinlemek için tıklayın

  • 3
  • 12
İnşirah Suresi'nin anlamı
İnşirah Suresi'nin anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2-3 Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı?

4- Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?

5-6 Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

7-8 Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.

  • 4
  • 12
İnşirah Suresi kaçıncı ayet?
İnşirah Suresi kaçıncı ayet?

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir.

  • 5
  • 12
İnşirah Suresi dinle
İnşirah Suresi dinle

Nuzül

Mushaftaki sıralamada doksan dördüncü, iniş sırasına göre on ikinci sûredir. Duhâ sûresinden sonra, Asr sûresinden önce Mekke'de inmiştir.

İnşirah Suresi'ni Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın sesinden dinlemek için tıklayın

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN