Kur’an okurken meleklerin dinlediği sahabe; Üseyd bin Hudayr
Kur’an okurken meleklerin dinlediği sahabe; Üseyd bin Hudayr
Üseyd bin Hudayr, Medine'de Müslüman olan ilk sahabelerden biriydi. Üseyd'in Müslüman olması çevrede İslam'ın büyük kabul görmesini sağladı. İyi bir okçu ve yüzücü olmasının yanında okuma yazma bildiği için "kamil" unvanıyla tanındı. Üseyd, Hz. Peygamber'in katiplerinden biri ve zaman zaman danıştığı kişilerdendi. Kur'an okurken gökte gördüğü parıltıyı anlattığı zaman Efendimiz "Ey Üseyd! Onlar meleklerdi; seni dinlemeye gelmişlerdi.Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerlerdi." buyurmuştu. Peki, Üseyd bin Hudayr Peygamber Efendimizden neden kısas istedi?
Giriş Tarihi: 01.05.2020
14:10
Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
15:27