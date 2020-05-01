Kur’an okurken meleklerin dinlediği sahabe; Üseyd bin Hudayr

Üseyd bin Hudayr, Birinci Akabe Biatı'ndan sonra Medine'ye gönderilen Mus'ab bin Umeyr sayesinde İslam ile şereflendi. Müslüman olan Medineliler, Peygamber Efendimizden İslam'ı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretecek bir muallim istedi. Hz. Peygamber tarafından vazifelendirilen Mus'ab, Medine'ye gittiğinden bir süre sonra Müslüman olanlar çoğalmaya başladı.

Evs kabilesinin ileri gelenlerinden Üseyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz bunun önünü almak için Mus'ab'ı şehirden çıkarmak istedi. Üseyd elinde mızrağı, öfkeli bir şekilde Mus'ab'ın olduğu yere doğru yürümeye başladı. Onu gören Es'ad bin Zürare: "Bu gelen kavminin efendisi, en akıllı ve en olgun kişisidir. O Müslüman olursa çok kişi İslam'a girer. Ona iyi davran." diye bilgi verdi.

Peygamber Efendimize verilen söz: Akabe biatları