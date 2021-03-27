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  • Resimli Berat Kandili mesajları! Yazılı ve en anlamlı 2022 kandil mesajları...

Resimli Berat Kandili mesajları! Yazılı ve en anlamlı 2022 kandil mesajları...

İslam aleminin heyecanla beklediği Berat Kandili 17 Mart 2022 Perşembe gecesi Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelen Berat, Allah'ın affı, günah, borç ve cezadan kurtulma anlamına gelir. 2022 Berat Kandili gelmesi ile vatandaşlar tarafından yazılı, anlamlı, dualı ve resimli kandil mesajları araştırılıyor. Sizde dua dolu dileklerinizi kandil mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz resimli, anlamlı, en güzel Berat kandili sözleri ve mesajları...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 22:39
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Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

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Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun.

Kandilin mübarek olsun.

Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler

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Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

Kandiliniz mübarek olsun.

Berat Kandili'nde kılınacak namaz…

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Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin.

Kandiliniz mübarek olsun.

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Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.

Hayırlı kandiller!

Peygamberimizin Berat Kandili duası

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