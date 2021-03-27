Resimli Berat Kandili mesajları! Yazılı ve en anlamlı 2022 kandil mesajları...

İslam aleminin heyecanla beklediği Berat Kandili 17 Mart 2022 Perşembe gecesi Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelen Berat, Allah'ın affı, günah, borç ve cezadan kurtulma anlamına gelir. 2022 Berat Kandili gelmesi ile vatandaşlar tarafından yazılı, anlamlı, dualı ve resimli kandil mesajları araştırılıyor. Sizde dua dolu dileklerinizi kandil mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz resimli, anlamlı, en güzel Berat kandili sözleri ve mesajları...