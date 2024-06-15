Teslimiyetin simgesi Kurban Bayramı

Dinimizde teslimiyet ve tevekkülün en güzel nişanelerinden olan Kurban Bayramı, her sene ümmet olarak idrak ettiğimiz kutlu bir vakit. Yüce dininiz İslam'ın en büyük hedeflerinden olan yeryüzünde iyiliği yaymanın en güzel yansıması olan bayramlar Müslümanlar olarak idrak etmemiz, farkında olmamız gereken mukaddes zamanlar. Teslimiyetin simgesi Kurban Bayramı'nın arkasındaki güzelliklere mercek tuttuk.