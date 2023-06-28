Ortak değerimiz: Kurban Bayramı
Her sene Müslüman ülkelerinde sevinç ile kutlanan Kurban Bayramı bu senede heyecan ile beklenmektedir. Kazak, Kırgız, Tatar, Türkmen, Özbek Türkleri de bu bayrama özenle hazırlanır. Peki, Türk dünyasında da çokça kullanılan "kurban" sözcüğü, Türk lehçelerinde hangi kelimeler ile karşılık bulmaktadır?
Giriş Tarihi: 28.06.2023
09:10
Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
10:18
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ
◾ Türkiye Türkçesine hem coğrafi hem dil açısından yakınlığı ile bilinen Azerbaycan lehçesi, Eski Türkçeden gelen pek çok kelimeyi bünyesinde barındırır.
◾ Bu kelimelerden biri de "
kurban" sözcüğü olup Azerbaycan Türkçesinde " qurban" karşılık gelir.
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Qurban Bayramınız mubarek olsun!
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Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Türk lehçelerinde "arife"
KARAÇAY- MALKAR TÜRKÇESİ
◾ Kuzeybatı Türk lehçesi grubunun bir parçası olan Karaçay Malkar Türkçesi, Eski Türkçeden ziyade Kıpçak Türkçesine yakınlığı ile tanınır.
◾ Bu lehçede "
kurban" sözcüğü yerine " kurman" kelimesi kullanılır.
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Kurman Bayramıgız kabıl bolsun.
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Kurban Bayramnız kutlu olsun.
KAZAK TÜRKÇESİ
◾ Kıpçak grubunun en bilinen Türkçesi olan Kazakça bulunduğu Türkistan coğrafyasında çokça konuşulmaktadır.
◾ Kazak Türk lehçesinde Arapça kökenli "
kurban" sözcüğünü " qurban" kelimesi karşılamaktadır.
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Qurban Aytiniz kutti bolsin!
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Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Türk lehçelerinde "Ramazan"
KAZAN TATAR TÜRKÇESİ
◾ Rusya'nın kuzeyinde yer alan Tataristan, Tatarların doğduğu ilk topraklardır. Ukrayna sınırları içinde yaşayanlara da Kırım Tatarları adı verilmektedir.
◾ Kazan Tatar lehçesinde "
kurban" kelimesini " qorban" sözcüğü karşılar.
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Qorban Bayramı mubarek bulsin!
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Kurban Bayramı mübarek olsun.
KIRGIZ TÜRKÇESİ
◾ Kazak Türklerinden sonra Türkistan bölgesinde ikinci kalabalık grubu Kırgız Türkleri oluşturmaktadır. Kuzeybatı Türk lehçesinin bir üyesi olan Kırgızca bulunduğu sınıftan farklı ses özellikleri taşımaktadır.
◾ Kırgız Türkçesinde "
kurban" sözcüğünü " kurman" ifadesi karşılar.
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Kurman Mayramıngız kut bolsun!
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Kurban Bayramnız kutlu olsun.
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