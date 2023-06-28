Ortak değerimiz: Kurban Bayramı

Her sene Müslüman ülkelerinde sevinç ile kutlanan Kurban Bayramı bu senede heyecan ile beklenmektedir. Kazak, Kırgız, Tatar, Türkmen, Özbek Türkleri de bu bayrama özenle hazırlanır. Peki, Türk dünyasında da çokça kullanılan "kurban" sözcüğü, Türk lehçelerinde hangi kelimeler ile karşılık bulmaktadır?