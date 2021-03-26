Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Berat Kandili’nde kılınacak namaz…
Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Berat Kandili’nde kılınacak namaz…
Berat Kandili, Müslümanların mübarek kabul ettiği, günahların mağfireti için tövbeler edip dualar ettiği, nafile ibadetler gerçekleştirdiği bir gecedir. Üç aylar içinde yer alan Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili, bir rahmet gecesi olarak idrak edilir. İslam alimleri bu gecenin namaz kılınarak, Kur'an okunarak ve dua edilerek geçirilmesini tavsiye eder. Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat Kandili kaç rekattır? Berat Kandili'nde kılınacak namaz…