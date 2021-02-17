2021'de idrak edeceğimiz kandiller
Geri gelmeyen nimetlerden biridir zaman. İnsan ömrünün her anı kıymetlidir bu yüzden. Fakat bazı zaman dilimleri var ki, önemleri diğerlerinden daha fazladır. Bunlardan biri kandil geceleridir. Bu mukaddes günler, gönüllerimizi aydınlatan ışık gibidir. Hayatın her anı önemli olsa da kandiller, Müslümanlar için bir dönüm noktası hükmündedir. Peki, 2021'de hangi günler kandilleri idrak edeceğiz?
Giriş Tarihi: 17.02.2021
16:19
Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
16:53
Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib, aynı ayın yirmi yedinci gecesi Miraç, Şabanın on beşinci gecesi Berat ve Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesidir.
📌Geri gelmeyen nimetlerden biridir zaman. İnsan ömrünün her anı kıymetlidir bu yüzden. Fakat bazı zaman dilimleri var ki, önemleri diğerlerinden daha fazladır. Bunlardan biri kandil geceleridir. Bu mukaddes geceler,
gönüllerimizi aydınlatan ışık gibidir. Hayatın her anı önemli olsa da kandiller, Müslümanlar için bir dönüm noktası hükmündedir.
➡ Halk arasında
kandil olarak adlandırılmasının nedeni, II. Selim döneminde camilerin aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlanmasından kaynaklanır. Özellikle 18. yüzyılda büyük törenlerle bu gece ihya edilirdi.
Osmanlı'da kandil kutlamaları
REGAİB KANDİLİ: 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE
18 Şubat 2021 Perşembe günü Regaib Kandili'dir.
📌Arapça bir kelime olan "
regâib", "reğabe" kökünden türemiştir. Reğabe ise herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelir.
➡ "Reğîb" kelimesi ise "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve
kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Çoğulu da "regâib"dir.
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"Rahmet ve mağfiret gecesi" Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilir.
Regaip Kandili'nde yapılacak faziletli dualar
Peygamber Efendimiz (sav) Recep ayı girdiği zaman "Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bize Ramazan ayını bize mübarek eyle. (Ramazan'a kavuştur) " diye dua ederdi. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/259)
➡ Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan üç ayların
ilk kandili Regaib'tir.
➡ Alimler, Regaib'in
dua, tövbe ve ibadetlerle geçirilmesini uygun görür. Bu mukaddes gecede yüce Allah'ın, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılarak ibadet edilir.
➡ Regaib'in
diğer kandillerden farklı olmasının nedeni hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının özelliklerinden birisi de Regaib ve Miraç kandillerini barındırmasıdır.
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REGAİB KANDİLİ'NİN FAZİLETLERİ
➡ Bu
geceyi ibadet ile geçirip tövbe eden müminin arzularının verileceği ümit edilir.
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Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği aydır. Recep ayının fazileti, iyilik ayı oluşudur.
➡ Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.
REGAİP KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Receb'in ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir"
Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1990)
📌Hadis-i şerif sebebiyle Müslümanlar bu geceleri ihya etmeye ehemmiyet göstermiştir. Bu hadislerin sıhhati tartışmalı olsa da Peygamber Efendimizin (sav) Recep ayına önem verdiği görülür.
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Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, tövbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.
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Bu geceler vesilesiyle nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur.
Kuran-ı Kerim nasıl okunmalıdır?