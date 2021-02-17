2021'de idrak edeceğimiz kandiller

Peygamber Efendimiz (sav) Recep ayı girdiği zaman

"Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bize Ramazan ayını bize mübarek eyle. (Ramazan'a kavuştur) " diye dua ederdi.

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/259)

➡ Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan üç ayların ilk kandili Regaib'tir.

➡ Alimler, Regaib'in dua, tövbe ve ibadetlerle geçirilmesini uygun görür. Bu mukaddes gecede yüce Allah'ın, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılarak ibadet edilir.

➡ Regaib'in diğer kandillerden farklı olmasının nedeni hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının özelliklerinden birisi de Regaib ve Miraç kandillerini barındırmasıdır.

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